Após sofrer com lesões, São Paulo alivia DM

O São Paulo vem sofrendo muito com as lesões neste começo de temporada. No entanto, Luis Zubeldía, técnico do time, deve contar com elenco quase completo no jogo diante do Internacional. O técnico vem preservando titulares em alguns jogos e atualmente conta com departamento médico bem reduzido. Afinal, a expectativa é que somente dois jogadores tricolores sejam desfalques na próxima semana. A informação é do “ge”.

DM do São Paulo

Wellington Rato está recuperado de uma lesão no tornozelo esquerdo. O meio-campista tricolor, dessa forma, vem treinando normalmente no CT da Barra Funda e é opção nos próximos compromissos da temporada. Assim, Luis Zubeldía só deve ter dois desfalques diante do Internacional: Rafinha e Pablo Maia. Este é o menor número do departamento médico são-paulino em 2024.

Rafinha vem tratando uma fratura na fíbula esquerda e ainda não está apto para retornar aos gramados. Pablo Maia, por outro lado, ainda se recupera da cirurgia feita no começo de maio. O procedimento foi para reinserção do tendão conjunto do semitendíneo e do bíceps femoral da coxa esquerda.

Aliás, Inter e São Paulo se enfrentam na próxima quinta-feira (13/06), às 20h (de Brasília), no Majestoso, pelo Brasileirão. O Tricolor Paulista está na quarta colocação do campeonato e pode chegar na liderança em caso de uma vitória.

