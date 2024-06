Casemiro exalta Thiago Silva, do Fluminense: ‘Quem ganha é o futebol brasileiro’

O zagueiro Thiago Silva desembarcou no Rio de Janeiro nesta sexta-feira (7) para iniciar sua segunda passagem pelo Fluminense, para delírio dos torcedores. O “Monstro”, que assinou contrato até junho de 2026, só poderá estrear após o dia 10 de julho, porém será apresentado ainda nesta sexta, a partir das 18h (de Brasília), no Maracanã. Casemiro, do Manchester United, que atuou com o defensor na seleção, foi só elogios ao amigo.

A apresentação contará com o show do grupo Sorriso Maroto e tem expectativa de contar com mais de 51 mil tricolores. Ela será semelhante à realizada para Marcelo em 2023. Por fim, o intuito é quebrar o recorde de público do futebol brasileiro no retorno de um jogador. No momento, Luís Fabiano detém esse feito, ao se apresentar ao São Paulo em 2011 diante de mais de 45 mil pessoas.

Legado e profissionalismo

O retorno acontece depois do zagueiro de, 39 anos, deixar um legado na Premier League, segundo Casemiro, do Manchester United. Afinal, o defensor defendeu as cores do Chelsea por quatro temporada, com direito ao título da Champions League em 2020/21 e do Mundial de Clubes de 2021.

“Um dos legados que o Thiago deixou foi de, pela idade que veio para cá, ninguém acreditar nele, dizerem que jogaria um ou dois anos. No final jogou quatro anos, ganhando Champions e sendo um dos melhores zagueiros da Premier League. Nisso ele demonstra que a idade é apenas um número”, disse o volante em entrevista à ESPN.

“O legado que ele deixou é o título, a imagem dentro de campo, o jogador de classe, a postura. Sem dúvida quem ganhou com isso foi o futebol, foi a Premier League, e agora quem está ganhando é o futebol brasileiro. Estive muito tempo com ele na seleção, sei do profissional que ele é. O tanto que se cuida, o tanto que trabalha. Sem dúvida é um grande jogador, um grande amigo, e desejo toda a sorte nessa nova etapa da carreira dele”, completou.

