O perfil do Brasileirão no X – antigo Twitter – destacou o goleiro Léo Jardim, do Vasco, em postagem nesta sexta-feira (7). O arqueiro cruz-maltino é, segundo o perfil, o goleiro com mais defesas em média na competição até o momento.

São 5,4 intervenções a cada jogo que Jardim disputou – sete, ao todo. Lembrando, aliás, que o Vasco sofreu 17 gols, tendo a pior defesa do Campeonato. Assim, não fosse o goleiro, já convocado, inclusive, para a Seleção Brasileira, a situação poderia ser ainda pior na tabela – a equipe carioca vem em 13º, com seis pontos.

LEIA MAIS: Vasco deve receber valor milionário em venda de jogador do Palmeiras

Depois de Jardim, o pódio é completo por Fábio, do Fluminense, no segundo lugar (4,3 defesas por jogo), e João Ricardo, do Fortaleza, em terceiro (4,2 por jogo). Em quarto, vem Marcos Felipe, do Bahia (4,1).

Confira a postagem

Os caras são demais! Os goleiros com mais defesas até agora no #BrasileirãoBetano! Só paredão! pic.twitter.com/a6jJwaybvV — Brasileirão Betano (@Brasileirao) June 7, 2024

Léo Jardim chegou ao Vasco para a temporada 2023 para disputar vaga com Ivan. Logo no início do ano, porém, assumiu a titularidade sob o comando, à época, de Maurício Barbieri. Após algumas falhas no Brasileirão do ano em questão, o goleiro se recuperou e ganhou moral com a torcida vascaína.

Atuações gigantescas, como contra o Atlético-MG (no Maracanã), América-MG (tanto em BH quanto em São Januário), e São Paulo (São Januário), fizeram o goleiro subir de pamatar.

Em 2024, as grandes participações se mantiveram, com destaque, então, para os jogos decisivos contra Água Santa e Fortaleza, ambos pela Copa do Brasil. Contra o Nova Iguaçu, no jogo de ida da semifinal do Carioca, recebeu nota 10 do aplicativo SofaScore. Não à toa foi convocado para a Seleção Brasileira pela primeira vez na carreira.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Léo Jardim, do Vasco, é o goleiro com mais defesas por jogo no Brasileirão apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.