Morte de Fernandão, ídolo do Internacional, completa 10 anos: relembre a carreira

O jogador viveu o auge de sua carreira no Internacional. Isso poque o capitão conduziu o Inter a conquistas memoráveis, incluindo a Libertadores da América em 2006, onde teve papel fundamental na histórica vitória sobre o São Paulo na final. Além disso, o título foi seguido pela conquista do Mundial de Clubes da FIFA, onde o Inter derrotou o poderoso Barcelona na final, consagrando-se como o melhor time do mundo.

Além de suas conquistas em campo, Fernandão também era admirado por sua personalidade carismática e sua capacidade de motivar seus companheiros de equipe. Isso porque, após encerrar sua carreira como jogador, ele permaneceu ligado ao Internacional, exercendo diferentes funções dentro do clube.

Acidente e morte

A morte prematura de Fernandão, em 7 de junho de 2014, aos 36 anos, foi um golpe duro para o futebol brasileiro. Isso porque ele faleceu em um trágico acidente de helicóptero, que também vitimou outras quatro pessoas, na cidade de Aruanã, em Goiás.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) divulgou o relatório final sobre a queda do helicóptero e chegou a conclusão que o piloto, Milton Ananias, tomou decisões que contribuíram para o acidente.

Além disso, destaca-se o fato de que Ananias não possuía habilitação para voos noturnos e que sua jornada de trabalho foi estendida além do limite estabelecido pelas normas da aviação. Em suma, o documento ressalta que as condições meteorológicas eram favoráveis e não houve falha mecânica no helicóptero.

O Internacional publicou um vídeo com momentos marcantes do capitão e líder de uma geração de colorados. Veja abaixo: