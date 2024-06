Diretor diz que pedida de Welington é ‘irreal’ para o São Paulo

O São Paulo vive uma grande fase nos gramados, mas a diretoria ainda tem uma dor de cabeça para resolver: a lateral esquerda. Isso porque o titular, Welington, tem contrato até o final do ano e pode assinar um pré-contrato com outro clube já nesse mês de junho. Contudo, o Tricolor segue se esforçando para estender o vínculo do jogador.

Em entrevista na última quinta-feira (6), o diretor de futebol do clube, Carlos Belmonte, admitiu que as conversas estão complicadas e o pedido do lateral é ”irreal” neste momento. Contudo, ele também falou que o jogador vai cumprir seu contrato até o último dia.

“Já temos na mão do empresário dele a nossa quinta proposta. Hoje, o Rui Costa conversou de novo com o empresário, na próxima semana teremos mais uma reunião com ele. Mas temos sentido uma grande dificuldade. É um grande jogador, muito importante, tem muita qualidade, é comprometido, trabalhador, mas não tenho sentido por parte do empresário interesse na renovação”, disse Belmonte, que prosseguiu:

“A gente mexe nas propostas, melhora dentro do que é viável para o São Paulo, mas não temos da parte do empresário um movimento de “sobe um pouco ali”, “pega mais luva”. Os valores seguem irreais para o São Paulo. Normal, estamos falando de um negócio. Vamos tentar chegar a um lugar comum. Se não conseguirmos, vamos procurar desde já alguém para nos agregar”, completou.

Sem Welington, São Paulo coloca Alex Sandro na mira

Sem saber se Welington vai permanecer, o Tricolor já se movimenta no mercado atrás de novas peças e o nome da vez é Alex Sandro. O jogador está livre após deixar a Juventus, da Itália, mas ele ainda não decidiu se vai voltar ao Brasil. Belmonte admitiu o interesse, mas que não tem nada concreto.

“Não consigo te dizer se pode dar negócio, a gente ainda não conversou com o Alex ou com o empresário sobre valores. Obviamente que ele nos interessa, tem qualidade, tem passagem por Seleção Brasileira, Copa do Mundo, tem muita força. Todas as informações sobre comportamento são excepcionais, ele trabalhou com Muricy. Óbvio que interessa ao São Paulo e a outras equipes”, finalizou o diretor.

