Messi diz que Real Madrid é o melhor time do mundo

Lionel Messi, maior ídolo da história do Barcelona, se rendeu ao Real Madrid e classificou o antigo rival como o melhor time do mundo no momento, em entrevista ao portal argentino ‘Infobae’.

“Se tivermos que eleger, é o (Real) Madrid, porque é o último campeão da Champions. O City ganhou, mas a anterior foi eles (Real Madrid) também”, disse Messi.

No entanto, apesar de elogiar o Real Madrid comandado pelo técnico Carlo Ancelotti, Messi afirmou que o estilo de jogo do Manchester City lhe agrada mais. O argentino, inclusive, trabalhou com Pep Guardiola no Barcelona.

“Se falarmos de resultados, é o (Real) Madrid. Se falar de jogo, eu gosto pessoalmente do City do Guardiola. Em todas as equipes onde estiver Guardiola, vão ser especiais pela maneira dele, maneira de treinar e como faz jogar suas equipes. No jogo, o City é o melhor, mas pelos resultados, é o (Real) Madrid”, explicou.

Ao mesmo tempo, Messi está com a seleção da Argentina para os amistosos de preparação para a disputa da Copa América 2024. Antes do início da competição, os argentinos encaram o Equador neste domingo (9), às 20h (de Brasília), e encerram os testes diante da Guatemala, na próxima sexta-feira (14).

Por fim, a seleção argentina está no Grupo A, com Canadá, Chile e Peru. A final da competição está agendada para o dia 14 de julho, em Miami.

