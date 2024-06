Toluca entra na briga e Luan, do Palmeiras, pode ter novo destino

O Palmeiras está muito próximo de sacramentar a venda do zagueiro Luan, mas ainda não sabe para qual equipe. Isso porque o América, do México tinha tudo encaminhado para acertar com o defensor. Contudo, o Toluca, também do México, apareceu com uma oferta melhor e está mais próximo de concretizar a transferência do jogador.

O Verdão já havia comunicado aos clubes que só venderia Luan por um valor próximo da multa rescisória, na casa dos 3,5 milhões de dólares (R$ 18,5 milhões). O América fez uma oferta muito próxima do valor. Mas o Toluca entrou na disputa nos minutos finais e cobriu a oferta do rival.

Assim, fica apenas a exclusividade de Luan para saber onde ele vai atuar nas próximas temporadas. Ele já tinha conversas mais encaminhadas com o América, mas o Toluca tem uma proposta mais sedutora.

Do lado de Luan, o jogador manifestou a sua posição de ir embora e teve o pedido atendido. Um dos fatores é o seu status de reserva no time, pois Murilo e Gustavo Gómez são intocáveis para a comissão técnica. Diferente de outras oportunidades, desta vez o Palmeiras não criou nenhum obstáculo para liberar o jogador. Até mesmo Abel Ferreira, grande fã do camisa 13, não pediu a sua permanência aos diretores.

Outro ponto importante que pesou na balança foi a evolução de Naves. O jogador é revelado pelo clube e pede espaço no elenco. Ou seja, Luan poderia ficar como quarta opção para entrar na equipe.

