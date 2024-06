Inglaterra joga mal e perde para Islândia em Wembley

Em seu último amistoso de preparação para a disputa da Eurocopa-2024, a Inglaterra decepcionou os seus torcedores em Wembley e perdeu para a Islândia por 1 a 0, gol de Thorsteinsson. A equipe do técnico Gareth Southgate até teve boa movimentação durante o jogo, principalmente antes das substituições, no entanto criou poucas chances e viu seu ataque parar na bem postava defesa adversária. O artilheiro Kane ainda perdeu um gol feito, que poderia mudar a cara do duelo.

Agora, a Inglaterra muda seu foco para a estreia na Eurocopa. No dia 16, enfrenta a Sérvia. Em seguida, a adversária será a Dinamarca, no dia 20. Os ingleses fecham a fase de grupos contra a Eslovênia, no dia 25.

Como era esperado, a Inglaterra começou a partida com a posse de bola, com boas jogadas pelos lados, principalmente pela esquerda, e levando ao perigo para a Islândia. Porém, faltavam boas tomadas de decisão e poder de fogo. Exatamente o que não faltou para a equipe escandinava. Em excelente contra-ataque, os visitantes conseguiram trocar bons passes e Haraldsson achou Thorsteinsson. O atacante arrumou espaço e finalizou no cantinho de Ramsdale para fazer 1 a 0, aos 12 minutos.

Primeira chance da Inglaterra só a0s 27 minutos

A Inglaterra teve paciência, passou a trocar passes para encontrar espaços na defesa da Islândia. E a primeira grande chance veio somente aos 27. Palmer cruzou da direita e Kane, sozinho na pequena área, mandou por cima. Um gol incrível perdido do Chuteira de Ouro na Europa na temporada 2023/24. Após esse lance, os ingleses seguiram em cima da adversária, mas o trio Palmer (pela direita), Foden (centro) e Gordon (esquerda) não conseguiu criar mais lances de perigo, e o primeiro tempo terminou com vantagem mínima para a seleção da Terra do Gelo.

Ao contrário do que ocorreu no primeiro tempo, a Inglaterra foi mais perigosa no início. Logo aos dois minutos, Gordon achou Foden na área, mas o jogador do Manchester City chutou raspando a trave. A movimentação do quarteto ofensivo passou a levar a defesa da Islândia à loucura. Palmer, por duas vezes, apareceu com liberdade na área. Em uma delas, o goleiro mandou para escanteio.

Se tinha dificuldade para sair jogando, a Islândia era perigosa nos poucos momentos que retinha a bola, especialmente nos contragolpes. Em quase dobradinha do primeiro tempo, Haraldsson avançou livre pela direita e cruzou para Thorsteinsson, que se enrolou na cara de Ramsdale em uma chance claríssima, quase na pequena área. As mudanças do técnico Gareth Southgate para oxigenar o English Team não surtiram o efeito desejado. Pelo contrário, que se viu foi uma queda brusca de rendimento. As constantes movimentações já passaram a ser escassas, tornando-se presa fácil para a bem postada zaga escandinava. Toney até que tentou algo no ataque, mas não foi feliz nas finalizações.

