Neymar vai fazer teste de DNA para saber se é pai de menina húngara

Carbone negou ter solicitado a apreensão do passaporte do jogador para pressionar a realização do exame e afirmou que o jogador do Al-Hilal se prontificou a colaborar.

“A ação corre em segredo de Justiça, mas é evidente que todos querem saber o que está acontecendo e eu fiquei preocupado com a noticia que nós queríamos apreender o passaporte. Não é verdade” disse o advogado da húngara.

“Neymar se apresentou com seus advogados, contestou a ação, isso quer dizer que ele respondeu, e se propõs a fazer o exame de DNA. Ele ataca valores, coloca em dúvida a paternidade, mas declara que vai fazer o exame e cooperar com a Justiça. Isso é muito bom”, concluiu Carbone.

Segundo a modelo, ela e o jogador se conheceram em uma partida na Bolívia. Se confirmada a paternidade, a criança, chamada Jazmin Zoé, será a “filha do meio” do camisa 10. Neymar é pai de Davi Lucca, de 12 anos, e Maeve, nascida em outubro de 2023.

O advogado entrou com o pedido de reconhecimento da paternidade no início deste ano, no entanto a resposta de Neymar demorou para se confirmar. Na época, Carbone falou que pediria pensão de 30 mil euros mensais para Neymar.