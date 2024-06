O Flamengo voltou a treinar nesta sexta-feira (7) no Ninho do Urubu e teve novamente a presença de Léo Pereira. O zagueiro já havia participado as atividades da última quinta após lesão muscular. Assim, deve ficar à disposição para o jogo contra o Grêmio, na próxima quinta (13), às 20h (de Brasília), no Maracanã. A informação inicial é do “Trivela”.

Tite ainda não começou a esboçar o time do Flamengo para o duelo contra os gaúchos. Assim, ainda não foi cogitada a possibilidade de Léo Pereira atuar improvisado como lateral-esquerdo, uma vez que vinha está a serviço da seleção uruguaia e Ayrton Lucas se recupera de lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Por fim, o jovem Zé Welinton, titular do sub-20, está fora de ação desde abril por conta de uma gastroenterite.

O Rubro-Negro ainda tem a expectativa de poder contar com Ayrton Lucas contra o Grêmio. Ele se lesionou na vitória por 3 a 0 sobre o Millonarios, no dia 28 de maio, pela Libertadores. O lateral tem feito fisioterapia no campo.

Quem deve ser ausência diante do Imortal é o volante Allan. Ele tem lesão no músculo posterior da coxa direita, sofrida na goleada por 6 a 1 sobre o Vasco, e faz trabalhos restritos à academia.

Vale lembrar que o Flamengo está sem Varela, Viña, Arrascaeta e De La Cruz, na seleção do Uruguai, e Pulgar, no Chile, que disputarão a Copa América. Assim como Lorran, que vem treinando com a Seleção Brasileira Sub-20, mas deve atuar contra o Grêmio.

O post Léo Pereira treina novamente e deve jogar contra o Grêmio; Ayrton Lucas faz fisioterapia apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.