Torcedora não esconde ansiedade com volta de Thiago Silva: ‘Seremos bi da Libertadores’

A torcida do Fluminense se prepara para viver uma noite única nesta sexta-feira (7). Isso porque o zagueiro Thiago Silva será apresentado no Maracanã como novo reforço do Tricolor das Laranjeiras. A abertura dos portões aconteceu às 17h30, mas o Jogada10 confirma que o entorno do estádio já estava tomado muito antes disso. Mais de 51 mil ingressos foram vendidos para o evento e o torcedor promete uma linda festa.

Uma das presentes no estádio é Bruna Botelho. A atriz e influenciadora do Tricolor, de 21 anos, não conseguiu esconder a ansiedade de ver o retorno do ídolo, mas também já sonha com um bicampeonato da Libertadores.

“Eu estou muito ansiosa. A expectativa está lá em cima. Ele vai voltar. A nossa zaga está precisando agora. O Fluminense acolheu ele em um momento muito difícil. Ele fez história mesmo lá na Europa e agora vai voltar para ajudar a gente a conquistar o bi da Libertadores que estamos esperando. Está todo mundo iludido já”, disse Bruna.

Além disso, a torcedora também não vê a hora de ver Marcelo e Thiago Silva atuando juntos. Para Bruna, essa dupla é o combo perfeito para a zaga do Fluminense.

“Eu como Tricolor, iludida todos os anos, acho que pode se repetir sim. Marcelo e Thiago Silva no mesmo time é o combo perfeito. Olha esse clima, tá lotado, pessoal super animado e a gente tá doido para ver o monstro’, completou a torcedora.

Thiago Silva será apresentado nos mesmos moldes de Marcelo

Aliás, o evento desta sexta é similar à apresentação de Marcelo, no dia 10 de março de 2023. Na ocasião, mais de 31 mil pessoas estiveram presentes no Maracanã para conferir a chegada do craque ex-Real Madrid e Olympiacos.

Contudo, Thiago Silva só poderá estrear a partir da abertura da janela de transferências, no dia 10 de julho. Esta data, aliás, marca o compromisso do Fluminense contra o Cuiabá, fora de casa, pela 18ª rodada do Brasileirão. Assim, se estiver bem fisicamente, o jogador já poderia estrear em tal partida.

Até lá, o Flu ainda tem pelo menos nove jogos – todos pelo Brasileirão. O número pode chegar a dez, mas a partida contra o Inter, pela 14ª rodada, está adiado e não tem data confirmada pela CBF para acontecer.

