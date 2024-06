Fundação Pelé manda recado para Rodrygo, camisa 10 do Brasil na Copa América

Rodrygo foi escolhido para ser o camisa 10 da Seleção Brasileira durante a Copa América e recebeu o apoio da Fundação Pelé, entidade que administra e zela pelo patrimônio do Rei do Futebol, que morreu em 2022.

Na mensagem publicada no Instagram que antes era do jogador do século, Rodrygo recebeu apoio e teve um pouco da dimensão da importância e peso da camisa 10 que normalmente é usada por Neymar.

Rodrygo e Pelé

Desta vez, ela ficará com o atacante do Real Madrid porque o astro do Al-Hilal segue em tratamento após grave lesão.

“Para a Seleção Brasileira, a 10 é muito mais que o número. Mas temos certeza que, na ausência do Neymar, Edson está feliz por este momento, Rodrygo”, inicia a manesagem.

A Fundação Pelé ainda relembra que apesar de novo dono, a camisa seguirá com um cria da Vila Belmiro.

“A camisa 10 muda de dono durante a Copa América, mas dentro dela ainda vai bater o coração de um Menino da Vila. Parabéns, por dar continuidade ao legado do Rei!”, completou.

Nos comentários, o jogador do Real Madrid comentou que o Rei do Futebol é o “eterno 10” da Seleção.

Uma publicação partilhada por Pelé Foundation (@pele)

O Brasil joga neste sábado, às 22h (de Brasília) contra o México em amistoso preparatório para a Copa América. Tradicional casa do futebol americano universitário, o Kyle Field Stadium, no Texas, receberá o amistoso. A expectativa é de que cerca de 100 mil torcedores estejam no local.

Impacto financeiro com o jogo da Seleção

Segundo a CBF, a Câmara de Comércio do Bryan-College prevê uma receita recorde com a partida, com impacto econômico que poderá chegar a US$ 21 milhões (cerca de R$ 110 milhões).

Cronograma da Seleção

Após o amistoso de sábado, a Canarinho enfrenta os Estados Unidos na quarta-feira, em Orlando. Posteriormente, estreia na Copa América no dia 24 de junho, contra a Costa Rica, em Los Angeles.

