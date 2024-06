Portugal x Croácia: escalações e onde assistir

Portugal e Croácia terão um grande desafio em seus últimos testes antes da disputa da Eurocopa 2024. Neste sábado (8), as seleções se enfrentam às 13h45 (de Brasília), no Centro Desportivo Nacional do Jamor, em Oeiras, com mando de campo dos portugueses.

Como chega Portugal

Os portugueses vêm de uma vitória por 4 a 2 sobre a Finlândia, mesmo sem a presença de Cristiano Ronaldo. No entanto, a expectativa é que o craque volte a ser relacionado pelo técnico Roberto Martínez, uma vez que o camisa 7 estará à disposição neste sábado.

Além disso, o treinador pode promover algumas mudanças no time em relação ao último jogo. Isto porque Diogo Costa, Bernardo Silva, Bruno Fernandes e Diogo Dalot são cotados para iniciar a partida.

Como chega a Croácia

Por outro lado, a Croácia chega para este complicado duelo em grande fase. A equipe comandada pelo técnico Zlatko Dalic está invicta em 2024 e quer aproveitar o embalo para surpreender na Eurocopa e brigar pelo título inédito.

Além disso, a Croácia também tem uma dúvida importante em sua escalação. Isto porque a presença de Luka Modric, que disputou a final da Champions com o Real Madrid, ficou de fora do primeiro jogo dos croatas nesta Data Fifa, porém a expectativa é que o camisa 10 tenha alguns minutos no duelo contra os portugueses.

Ao mesmo tempo, o zagueiro Gvardiol, do City, retorna ao time titular.

Portugal x Croácia

Amistoso Internacional

Data e horário: sábado, 08/06/2024, às 13h45 (de Brasília)

Local: Centro Desportivo Nacional do Jamor, em Oeiras (POR)

Portugal: Diogo Costa; Diogo Dalot, André Silva, Rúben Dias e João Cancelo; Bruno Fernandes, Palhinha e Bernardo Silva; Diogo Jota, Rafael Leão e Cristiano Ronaldo. Técnico: Roberto Martinez.

Croácia: Dominik Livakovic; Josip Juranovic, Vida, Josko Gvardiol e Berna Sosa; Martin Baturina e Mateo Kovacic; Lovro Majer, Andrej Kramaric e Ivan Perišić; Bruno Petkovic. Técnico: Zlatko Dalic.

Onde assistir: SporTV

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Portugal x Croácia: escalações e onde assistir apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.