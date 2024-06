Grêmio confirma Gre-Nal no Sul e jogos contra o Botafogo em campo neutro

O Grêmio divulgou nesta sexta-feira (7/6), através do seu vice-diretor de futebol, Antonio Brum, a intenção de realizar o Gre-Nal na região Sul do Brasil. Além disso, o dirigente afirmou que a equipe jogará as partidas contra o Botafogo, em campo neutro, nos dois turnos do Brasileirão.

Desse modo, e os duelos contra o time carioca serão no Espírito Santo. Aliás, o Internacional recusou a oferta de também fazer os jogos em campos neutros. A direção gremista consultou o estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, mas prefere atuar na região sul.

“Queremos mandar o clássico Gre-Nal na Região Sul, próximo do nosso torcedor, e dar esse carinho à nossa torcida, que sabe que vai nos apoiar muito, independentemente do destino, trazendo a mobilização para mais perto da nossa casa”, resumiu o dirigente do Grêmio.

Grêmio entrará em campo neste sábado para jogo da Libertadores

Aliás, ainda sem estádio definido, Grêmio e Internacional, se enfrentarão no dia 23 de junho. A tendência é que o jogo seja no Couto Pereira, em Curitiba, onde o Tricolor vem atuando em jogos da Libertadores e do Brasileirão.

O time de Renato Gaúcho entrará em campo neste sábado, no seu último jogo pela fase de grupos da Libertadores contra o Estudiantes, da Argentina, no Couto Pereira, às 19h (de Brasília). Já classificado para as oitavas de final, o imortal busca o primeiro lugar do Grupo C. Caso vença, termina na ponta e enfrentará o Pèñarol, nas Oitavas. Se tropeçar, fica em sefundo e será o rival do Fluminense.

