Invicta na Série D, Portuguesa terá confrontos diretos contra o Serra

A Portuguesa venceu o Democrata-SL por 3 a 0, em duelo ocorrido na Ilha do Governador, na última terça-feira (4). Com esse resultado, a equipe manteve a invencibilidade no Brasileirão Série D, e assumiu o terceiro lugar do Grupo F, ao lado do com o Serra-ES, ambos com 10 pontos. O líder é o Itabuna, com 12 pontos. Contudo, a Lusa precisa definir seu futuro na competição em dois compromissos contra o Serra-ES. Neste sábado, os times medem forças , às 16h (de Brasília), no Estádio Roberto Siqueira Costa, o Robertão. Depois no dia (12) a partida será na Ilha do Governador-RJ. Os quatro mais bem classificados de seus grupos avançam para a fase de mata-mata.

O comandante da equipe carioca fez a projeção desses confrontos.

“Teremos dois jogos espelhados contra o Serra e posso assegurar que serão duelos bem distintos por conta das características dos campos. Lá, o gramado é pesado, proporcionando um jogo mais truncado, com muita disputa de primeira e segunda bola. Quando voltarmos a atuar no Luso Brasileiro, teremos um campo de qualidade acima da média, ideal para fazermos um futebol propositivo e intenso, com troca de posições. Então serão dois jogos super difíceis, mas com características distintas, mesmo sendo contra o mesmo adversário”, concluiu Caio Couto.

Treinador confia na evolução da Portuguesa

Aliás, o técnico Caio Coutom, feliz que a Lusa possui a melhor defesa e o terceiro melhor ataque do grupo, diz que o time está evoluindo.

“O mais importante foi aplicar durante a semana uma parte analítica na preparação para essa partida, além de trabalhar a parte técnica. Isso deu a confiança que todos precisavam. Em linhas gerais, nas nossas partidas até aqui, dominamos os adversários por grande parte dos jogos e tivemos muita posse de bola, mas encontramos dificuldades no terço final. Então, para esse jogo, trabalhamos a parte técnica e, junto a isso, visamos dar tranquilidade e confiança, pedindo que tivessem coragem para tentar”, afirmou o treinador da Portuguesa.

