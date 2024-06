Com gol antológico, Coritiba goleia o Ituano

Nesta sexta-feira (7), o Coritiba não deu moleza e goleou o Ituano por 4 a 2, em jogo válido pela nona rodada da Série B. Os gols da partida saíram através de Rodrigo Gelado, Matheus Frizzo, Leandro Damião e Brandão ao Coxa. Enquanto isso, o Galo descontou com Yann Rolin e Vini Paiva. Com o triunfo, o time paranaense fica na sétima posição, com 14 pontos. O time de Itu fica na 18ª colocação, com seis pontos.

Na próxima jornada, o Coritiba visita o Goiás, na Serrinha. Por outro lado, o Ituano busca a sua recuperação diante do Paysandu, em casa.

Primeiro tempo e Coritiba avassalador

Os primeiros 45 minutos do Coritiba foram arrasadores. O Coxa não tomou conhecimento e, logo depois de o relógio marcar dez minutos, Rodrigo Gelado completou o cruzamento de Figueiredo e abriu o marcador.

Insaciável, o time da casa não tirou o pé do acelerador e permaneceu no campo ofensivo. Aos 18 minutos, antes do meio-campo, Matheus Frizzo viu o goleiro Jefferson Paulino adiantado e arriscou. A bola encobriu o goleiro e morreu no fundo da rede.

Antes de o primeiro tempo acabar, o Coxa ainda marcou o terceiro gol através de Leandro Damião. Ronier achou o centroavante na entrada da pequena área, que só completou para o fundo da rede.

Segundo tempo com goleada consolidada

Em busca da reação, o Ituano até sonhou em incomodar o Coxa e diminuiu com Yann Rolin após cruzamento de Léo Duarte. Porém, o Coritiba tratou de acabar com qualquer risco e sacramentou a vitória através de Brandão.

Na reta final do confronto, o Coxa desacelerou e deu campo ao Galo. Na pressão, Vinicius Paiva aproveitou o rebote da finalização de Eduardo Person e descontou, 4 a 2.

