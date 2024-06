Thiago Silva é apresentado pelo Fluminense com grande festa no Maracanã

Com direito a clima de jogo, show de luzes com lanternas acesas e gritos com provocações aos rivais, a torcida tricolor fez uma grande festa. Os torcedores voltaram a cantar “é o melhor zagueiro do Brasil” e a célebre música que em 2008 virou hit na despedida do zagueiro.

Depois de caminhar ao lado de Belle Silva, sua mulher, e seus dois filhos, pelo gramado, subiu ao palco, encontrou companheiros de time, abraçou todos e foi conversar com os cantores Bruno, vocalista do Sorriso Maroto, Ferrugem e Mumuzinho, que continuaram o show.

Thiago Silva desembarcou no Rio de Janeiro no começo da manhã desta sexta-feira. O zagueiro foi recebido por centenas de torcedores do Fluminense no Aeroporto do Galeão. Inclusive, acenou para os tricolores, distribuiu autógrafos, posou para fotos e fez a festa dos que estavam desde a madrugada no local.

Mesmo com apresentação, o defensor ainda não poderá estrear nos próximos dias por conta da janela de transferências que só abrirá em julho.

