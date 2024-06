Jogadores do Fluminense marcam presença em apresentação de Thiago Silva

Novo reforço do Fluminense, Thiago Silva foi apresentado no Maracanã, nesta sexta-feira. Além da grande presença da torcida tricolor e possível recorde, jogadores do atual elenco e astros da música também marcaram presença na apresentação do Monstro.

Dos jogadores, os laterais Guga, Calegari e Marcelo, os meias Paulo Henrique Ganso e Renato Augusto e os atacantes Marquinhos e Cano estão presentes no estádio. Além deles, o auxiliar permanente e ídolo, Marcão, foi muito ovacionado ao entrar em campo.

Os cantores Ferrugem e Mumuzinho também estão no Maracanã. O primeiro, que é tricolor declarado, cantou na final da Conmebol Libertadores, enquanto o segundo chegou ao Rio no mesmo voo que Thiago Silva na manhã desta sexta.

Além disso, o Fluminense bateu o recorde de público presentes em uma apresentação de jogador em estádios de futebol. Anteriormente, a maior marca pertencia à apresentação de Luis Fabiano no São Paulo, em 2011, com cerca de 45 mil pessoas no Morumbi.

Apesar da grande euforia, Thiago Silva só poderá estrear a partir da abertura da janela de transferências, no dia 10 de julho. Esta data, aliás, marca o compromisso do Fluminense contra o Cuiabá, fora de casa, pela 18ª rodada do Brasileirão. Assim, se estiver bem fisicamente, o jogador já poderia estrear em tal partida.

Até lá, o Flu ainda tem pelo menos nove jogos – todos pelo Brasileirão. O número pode chegar a dez, mas a partida contra o Inter, pela 14ª rodada, está adiado e não tem data confirmada pela CBF para acontecer.

