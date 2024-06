México x Brasil: onde assistir, arbitragem e escalações

O Brasil encara o México neste sábado (8), às 22h, no Kyle Field Stadium, no Texas (EUA), em amistoso de preparação para a Copa América. A Seleção Brasileira chega empolgada após entregar duas grandes apresentações contra Inglaterra e Espanha, nas duas únicas partidas sob o comando de Dorival Júnior. Já os mexicanos tentam levantar o astral, após perder para o Uruguai por 4 a 0 na última quarta-feira (5).

Onde assistir

A partida terá transmissão da TV Globo e do SporTV.

Como chega o Brasil

Com a intenção de observar alguns atletas que tiveram poucas oportunidades até aqui, o técnico Dorival Júnior terá um time bastante diferente dos dois amistosos. Começando pelo trio do Real Madrid. Afinal, após conquistar a Champions League, Vinícius Júnior, Rodrygo e Eder Militão foram os últimos a se apresentarem e vão ficar no banco de reservas contra o México. Assim, nomes como Guilherme Arana, Yan Couto, Bremer, Pepê, Gabriel Martinelli, entre outros ganharão chance no amistoso. Por fim, existe uma expectativa que Endrick possa começar como titular pela primeira vez do Brasil.

Como chega o México

Em contrapartida, o primeiro amistoso do México em preparativo para a Copa América já não foi um bom sinal. Afinal, a equipe foi goleada por 4 a0 pelo Uruguai. Assim, por conta do mau resultado recente e pela oscilação na temporada, o técnico Jaime Lozano deve fazer algumas mudanças. No ataque, Uriel Antuna e Santiago Giménez, que entraram no segundo tempo da última partida, podem ganhar uma chance no time titular, nas vagas de Cesar Huerta e Orbelín Pineda. Além disso, Carlos Rodríguez e Alexis Vega também podem entrar no meio-campo da seleção mexicana, ocupando o lugar de Fernando Beltrán e Roberto Alvarado.

MÉXICO X BRASIL

Amistoso Internacional

Data e horário: 08/3/2024, às 22h(de Brasília)

Local: Estádio Kyle Field Stadium, no Texas (EUA)

MÉXICO: José Rangel; Brian García, Victor Guzmán, Jesús Orozco e Gerardo Arteaga; Edson Álvarez e Carlos Rodríguez; Alexis Vega, Santiago Giménez e Uriel Antuna; Guillermo Martínez. Técnico: Jaime Lozano

BRASIL: Alisson; Yan Couto, Bremer, Beraldo e Guilherme Arana; João Gomes, Douglas Luiz (Bruno Guimarães) e Andreas Pereira; Pepê, Endrick e Gabriel Martinelli. Técnico: Dorival Júnior

Árbitro: Lukasz Szpala (EUA)

Assistentes: José da Silva (EUA) e Meghan Mullen (EUA)

VAR: Chris Penso (EUA)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post México x Brasil: onde assistir, arbitragem e escalações apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.