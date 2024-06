Dorival Junior faz mistério sobre escalação da Seleção Brasileira

Neste sábado (8), a Seleção Brasileira faz amistoso contra o México. O duelo acontece a partir das 22h (de Brasília), no Kyle Stadium, no Texas, Estados Unidos. O jogo servirá de teste para o técnico Dorival Junior realizar os últimos testes antes de disputar a Copa América. A estreia acontece no dia 24 diante da Costa Rica.

Na véspera do jogo, o técnico Dorival Junior concedeu entrevista coletiva e, como não seria diferente, foi questionado sobre a escalação. O comandante surpreendeu e, dos 11 iniciais, confirmou apenas o goleiro Alisson e o atacante Gabriel Martinelli.

“Alisson e Martinelli iniciam a partida. Os demais saberão a respeito. Porém, acho que vamos até segurar um pouco mais, para que possamos definir nossa escalação”, declarou o técnico, antes de completar:

“A intenção é que possamos aproveitar o máximo possível de jogadores nessas duas partidas principalmente, até para ter uma avaliação mais clara do que teremos ao longo da competição”.

Vale citar, que antes de abrir a participação na Copa América, a Seleção Brasileira faz o último amistoso contra os Estados Unidos. O jogo acontece na terça-feira (11).

