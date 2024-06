Titular da Seleção, Beraldo comenta sucesso aos 20 anos: ‘Não esperava’

Prestes a disputar sua primeira competição com a Seleção Brasileira, Beraldo pode receber uma oportunidade como titular na zaga ao lado de Marquinho, companheiro de clube no PSG. O zagueiro se destacou em 2023 sob o comando de Dorival Júnior e ajudou o São Paulo a conquistar o título inédito da Copa do Brasil. Valorizado no Tricolor, o jogador foi contratado pelo clube de Paris. Ao mesmo tempo, se tornou um dos atletas mais jovens na convocação da Amarelinha.

Em março deste ano, aos 20 anos, Beraldo foi titular nos amistosos contra Inglaterra e Espanha, desempenho que o garantiu novamente na lista de convocados do Brasil. Dessa maneira, ele revelou que realizou o sonho de representar seu país mais cedo do que esperava.

“Todo mundo que joga bola sonha em poder vestir a camisa da Seleção, mas confesso que foi um pouquinho mais rápido do que eu sonhava. Estão acontecendo muitas coisas na minha vida e será incrível, com 20 anos, representar o meu país na Copa América. Ou seja, espero continuar representando o nosso país por muitos anos”, comemorou.

A Copa América será a primeira competição oficial de Beraldo com a Seleção Brasileira, que está se preparando há uma semana em Orlando, nos EUA. O Brasil enfrenta o México neste sábado (8) em College Station, Texas. Na quarta-feira (12), a Seleção joga contra os Estados Unidos em Orlando, Flórida. Além disso, a estreia na Copa América será contra a Costa Rica no dia 24, em Los Angeles. Paraguai e Colômbia também estão no grupo do Brasil na primeira fase da competição.

“Todo mundo está buscando o mesmo objetivo, que é ser campeão. Mas, precisamos nos preparar da melhor forma possível para o começo da competição. Todo mundo focado e com o mesmo objetivo, acho que isso é o mais importante para a gente”, explicou.

Reencontro com Dorival Júnior

Além disso, Beraldo comentou sobre como é trabalhar com Dorival Júnior, com quem fez sucesso no São Paulo.

“Sei como ele trata as pessoas e o grupo. É uma pessoa sensacional, não só ele, mas toda a sua comissão. Sempre querem ajudar e querem o máximo do jogador. Nosso grupo está entendendo muito e pode entregar tudo isso a ele. Ou seja, ser campeão mais uma vez com ele seria uma honra para mim”, enalteceu.

Titular na Seleção Brasileira e no Paris Saint-Garmain

Pelo clube francês, o zagueiro ganhou o Campeonato Francês, a Supercopa Francesa e a Copa da França na última temporada. Além disso, ele tem a seu lado Marquinhos, um ídolo pessoal, e revelou que foi o companheiro de clube e Seleção que o contou da convocação para a Copa América.

“Eu e o Marquinhos estávamos treinando. Na hora em que acabou o treino, ele veio me contar a notícia e recebi da melhor forma possível, das mãos do meu ídolo, que eu tinha sido convocado com ele para poder representar o nosso país”, disse.

“Ele é uma inspiração para mim e ter a oportunidade de trabalhar com ele todos os dias, aqui na Seleção e no clube, é um grande prazer para mim. Me identifico muito com ele, pela forma de jogar, um jogador muito técnico, rápido, com bom posicionamento. Mas, conhecendo-o pessoalmente, eu vi o quanto ele é importante em um grupo, pela sua liderança e pela capacidade de poder comover todos para o mesmo objetivo”, completou.

