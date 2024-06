Saiba quem é Gegê, funcionário do Fluminense que entregou camisa para Thiago Silva

A apresentação de Thiago Silva pelo Fluminense teve um momento de muita emoção, quando o massagista Gegê entregou a camisa 3 para o zagueiro. A entrega feita pelo funcionário do clube foi um pedido do próprio zagueiro, para representar a paixão dos torcedores.

“Realmente foi especial. Eu pensei, pensei muito nessa possibilidade, porque na apresentação do Marcelo, eu vi que o presidente não fez a questão, não teve o ego acima de tudo e deu para o Gansinho, para os filhos do Marcelo, e para o filho do Cano entregarem a camisa para o Marcelo. E eu falei, cara, eu acho que se eu colocar o Gegê, ele vai representar todos os funcionários do clube. Porque é um cara que eu tenho um carinho, eu tenho um respeito e sempre que eu vim no Fluminense, sempre me tratou muito bem. E é um cara especial assim para mim, sabe? Ele, de repente, na cabeça dele pode não saber de toda essa importância, mas é um cara que me fortaleceu muito no meu início, juntamente com o Marcão, com o Tuta na época, os caras que me deram muita força. E sempre me tratou da mesma maneira, desde o meu primeiro dia até o abraço ali de hoje. Por isso que é emocionante, por isso que eu me sinto feliz de ter tido de alguma forma essa iniciativa de poder fazer com que ele representasse todas as pessoas que trabalham no Fluminense”, afirmou Thiago.

Quem é Gegê?

Gegê soma 43 anos de Fluminense. De servente a massagista, o funcionário já prestou serviços na sauna, nos esportes olímpicos e nas divisões de base, em Xerém, até se transferir para o futebol profissional, entre 1995 e 1996. Ele está mais de 25 anos dedicados ao principal departamento do Time de Guerreiros.

Ao longo da carreira em Laranjeiras, Gegê colecionou grandes histórias, principalmente com o Casal 20, de Assis e Washington. Além disso, construiu boa relação com jogadores e treinadores que já representaram as cores verde, branco e grená. Entre eles, Thiago Silva, Marcelo e Marcão, com quem divide o dia a dia no clube. O massagista também é figura muito querida entre os atletas.

Lesionado?

O massagista também ficou marcado por uma cena inusitada. Na partida entre Fluminense e Nova Iguaçu em 2015, Gegê sentiu uma lesão muscular ao ir socorrer um jogador da equipe e até mesmo interrompeu o jogo pela segunda rodada do Campeonato Carioca, disputado em Edson Passos.

O massagista foi auxílio do lateral direito Renato, caído no campo com dores, quando sentiu uma lesão e também caiu numa das laterais do gramado. Surpresos, os jogadores das duas equipes foram ao local prestar socorro ao integrante da comissão técnica tricolor, que se contorcia no chão.

E a estreia?

Assim como Gegê, Thiago Silva também está marcado na história do clube. Agora, os torcedores aguardam para a estreia do ‘Monstro’. Ele ainda não pode estrear pelo Fluminense, já que a janela de transferências só abre no próximo dia 10 de julho. Assim que for regularizado, Thiago estará liberado para entrar em campo novamente com a camisa tricolor.

