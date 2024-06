Grêmio x Estudiantes, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Já classificado às oitavas de final da Libertadores-2024, o Grêmio busca, agora, encerra a sua participação na fase de grupos do Grupo C em primeiro lugar. Assim, terá a vantagem de jogar em casa a volta das oitavas de final, contra o Peñarol. Mas, para isso, tem de vencer o Estudiantes, às 19h (de Brasília), no Couto Pereira, casa gremista enquanto o seu estádio, alagado pela enchente que assolou o Rio Grande do Sul, ainda estiver sem condições de uso. Afinal, com nove pontos, contra dez do The Strongest, se vencer vai aos 12 pontos. Porém, empatando ou perdendo para o já eliminado rival argentino, ficará mesmo em segundo lugar e seu rival será o Fluminense.

