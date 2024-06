Palmeiras x Corinthians (feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

É hora de um dos jogos mais esperados do Brasileirão feminino 2024. O terceiro colocado Palmeiras recebe o líder Corinthians em um clássico de tirar o fôlego no estádio Jayme Cintra, em Jundiaí, às 19h (de Brasília) deste domingo (9), pela 12ª rodada. Enquanto as palestrinas ainda buscam vaga matemática para as quartas de final, as corintianas, atuais tetracampeãs, já estão lá.

Onde assistir

O jogo terá transmissão em TV fechada pelo SporTV.

Como chega o Palmeiras

O Palmeiras vem de derrota na competição e, apesar da terceira colocação na tabela, ainda não está, porém, com vaga garantida nas quartas. A equipe palestrina perdeu para o Fluminense por 2 a 0 na última rodada, mas se recuperou ao vencer o Pinda pelo Campeonato Paulista (3 a 0).

Com 22 pontos, o Verdão ainda não pode garantir vaga antecipada às quartas. Mas, em caso de vitória, pode ultrapassar a Ferroviária e encaminhar a classificação.

Como chega o Corinthians

Atual tetracampeão consecutivo, o Timão vem com campanha quase irretocável no Brasileirão. Venceu dez de seus 11 jogos, abrindo incríveis sete pontos de distância para a Ferroviária, perseguidora mais próxima na tabela. Dessa forma, as Brabas do Timão já estão classificadas para as quartas de final.

O Corinthians não sabe o que é perder desde maio de 2023, aliás. Ou seja, há mais de um ano. Com seis gols, Vic Albuquerque é uma das principais armas do Timão.

Uma dúvida do técnico Lucas Piccinato é quanto à participação de Tamires. A polivalente pode começar no banco de reservas, com Yasmim largando na lateral-esquerda.

PALMEIRAS x CORINTHIANS

12ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino

Data e horário: 09/06/2024, domingo, às 19h (de Brasília)

Local: Jayme Cintra, em Jundiaí (SP)

PALMEIRAS: Natacha; Bruna Calderan, Poliana, Pati Maldaner e Juliete; Brenna, Yngrid, Isa Amaral e Tainá Maranhão; Laís Estevam e Amanda Gutierres. Técnica: Camilla Orlando

CORINTHIANS: Kemelli; Bellinha, Mariza, Érika e Yasmim; Vitória Yayá, Juliana Ferreira e Duda Sampaio; Gabi Portilho, Jheniffer e Vic Albuquerque. Técnica: Lucas Piccinato

Árbitro: Francielly Fernanda Lima de Castro (MG)

Assistentes: Leandra Aires Cossette (SP) e Juliana Vicentin Esteves (SP)

