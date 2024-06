Cruzeiro x Fluminense (feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

A 12ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino terá sequência neste domingo (9) e a primeira partida é entre Cruzeiro e Fluminense. Cabulosas e Guerreiras se enfrentam a partir das 15h (de Brasília), na Arena Gregorão, em Contagem.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Canal GOAT no YouTube.

Como chega o Cruzeiro

Em quinto, o Cruzeiro quer melhorar sua campanha para se aproximar de vez, assim, das quartas de final. Afinal, as Cabulosas têm 18 pontos e vêm de duas vitórias consecutivas na temporada.

O destaque do Cruzeiro está no trio de ataque. Byanca Brasil, com seis gols, é a terceira artilheira da competição, aliás. A paraguaia Fabiola Sandoval vem com quatro gols, enquanto Vanessinha tem três. A última foi a destaque da última vitória, diante do Santos, pela 11ª rodada.

LEIA MAIS: Flamengo e Grêmio empatam em jogo equilibrado no Brasileirão feminino

Como chega o Fluminense

Na nona posição, o Fluminense ainda sonha, assim, com vaga nas quartas de final do Brasileirão. No momento possui 14 pontos, mesma pontuação do América-MG, último time dentro do G-8, aliás.

Depois da derrota por 3 a 1 para o rival Flamengo, as Guerreiras, então, se recuperaram e venceram o Palmeiras – um dos favoritos ao título – por 2 a 0.

CRUZEIRO x FLUMINENSE

12ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino

Data e horário: 09/06/2024, domingo, às 15h (de Brasília)

Local: Arena Gregorão, em Contagem (MG)

CRUZEIRO: Taty Amaro; Nine, Camila Ambrózio, Vitória Calhau e Clara; Rafa Andrade, Rebeca e Mari Pires; Byanca Brasil, Fabiola Sandoval e Vanessinha. Técnica: Jonas Urias

FLUMINENSE: Amanda; Karina, Bruna Cotrim, Gislaine e Débora Sorriso; Camila Oliveira, Claudinha e Verônica Marques; Kamilla Sotero, Lurdinha e Carla Nunes. Técnica: Hoffmann Túlio

Árbitro: Gisele Ferreira da Silva (MA)

Assistentes: Erica Mara da Silva Lopes (MG) e Bernardo de Souza Padua (MG)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Cruzeiro x Fluminense (feminino): onde assistir, escalações e arbitragem apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.