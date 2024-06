Bragantino x Botafogo (feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

O Botafogo visita o Bragantino neste domingo, às 17h (de Brasília), em Santana do Parnaíba (SP), pela 12ª rodada do Brasileirão Feminino. A equipe alvinegra precisa da vitória para sair da parte inferior da tabela. Já o Massa Bruta tenta galgar posições no campeonato.

O Bragantino tem 16 pontos, na sétima colocação do Brasileirão Feminino. Já o Botafogo tem apenas dez, em 12º, uma posição acima da zona do rebaixamento.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão no Canal do Youtube (Goat

Como vem o Bragantino

O Bragantino vem de derrota por 1 a 0 para a Ferroviária pelo Paulistão Feminino, com gol nos acréscimos. Na rodada passada pelo Brasileirão, a equipe não entrou em campo, uma vez que o jogo contra o Inter foi adiado pela CBF.

Como vem o Botafogo

O Botafogo vem de vitória sobre o Avaí Kindermann por 3 a 1, no tapetinho do Nilton Santos, e espera mais um triunfo para desgarrar de vez da zona do rebaixamento. A esperança de gols é a atacante Nathane, que já balançou as redes adversárias duas vezes na competição.

12ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino

Data e horário: 09/06/2024, domingo, às 17h (de Brasília)

Local: Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana do Parnaíba (SP)

BRAGANTINO: Alice, Débora , Stella, Leticia Telles e Rhay Coutinho, Karol Bermudez, Brenda Pinheiro, Catalina, Emily, Paulina Gramaglia e Lais. Técnico: Humberto Simão

BOTAFOGO: Michele, Barbara, Debiasi, Nalon e Chai, Driely, Duba Basilio, Mayara Vaz, Kelen, Gabi Itacaré e Nathane. Técnico: Léo Goulart

Árbitro: Eliane Nogueira dos Santos (RR)

Assistentes: Veridiana Contiliana Bisco (SP) e Viviane Pereira Lopes (SP)

