Em meio à provável saída de Carlos Miguel, Corinthians treina com novo titular

O Corinthians se prepara com um provável titular para defender a meta, já que Carlos Miguel está convencido a jogar no futebol inglês. Aos 22 anos, Matheus Donelli é a escolha do técnico António Oliveira para a sequência da temporada. Ao menos, nos próximos compromissos da equipe.

A comissão técnica trabalha para dar sequência ao goleiro, já que o Timão volta a jogar na terça-feira (11), às 19h (de Brasília), fora de casa, frente ao Atlético-GO, pelo Campeonato Brasileiro. Donelli, que não atua desde 2022, treinou entre os titulares neste sábado.

Enquanto correm as negociações para a transferência, Carlos Miguel continua treinando sem restrições no CT Joaquim Grava com o restante do grupo. O treinador corintiano só deve decidir se o goleiro estará na lista de relacionados para o duelo em Goiânia após o treino de domingo.

Na Premier League, a tendência é a de que Carlos Miguel passe a defender o Nottingham Forest, que está próximo de superar a concorrência do West Ham.

O compromisso seguinte do Corinthians será o clássico contra o São Paulo, no domingo (16), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena.

Próximo jogo do Corinthians

O Corinthians volta a campo no dia 11, quando visita o Atlético-GO, às 19h (de Brasília), no OBA, em Goiânia, pela oitava rodada do Brasileirão. O time alvinegro busca se reabilitar no campeonato, já que, com cinco pontos, tem apenas uma vitória, em 17º lugar, abrindo a zona de rebaixamento.

