Haaland marca, mas Noruega perde para Dinamarca

No último teste antes da disputa da Eurocopa 2024, a Dinamarca venceu a Noruega por 3 a 1, neste sábado (8), e encerrou esta Data Fifa de junho com o pé direito. Hoejbjerd, Vestergaard e Poulsen anotaram os gols da vitória, enquanto o artilheiro Haaland marcou o de honra para os noruegueses, em Brondby.

Ao mesmo tempo, Haaland chegou a 31 gols em 33 jogos pela seleção da Noruega. Dessa maneira, o atacante do Manchester City está agora a apenas dois de igualar Jorgen Juve como o maior artilheiro da seleção norueguesa.

No entanto, a Noruega não conquistou uma vaga para a Eurocopa 2024 e utilizou esta Data Fifa para manter a preparação para a disputa da Liga das Nações, em setembro deste ano.

Por outro lado, a Dinamarca quer ao menos repetir a boa campanha na última edição da Euro, quando acabou sendo eliminada apenas na semifinal. A seleção dinamarquesa estreia na competição contra a Eslovênia, no próximo dia 16. Os outros rivais no Grupo C são Inglaterra e Sérvia.

SEJR! Herrelandsholdet vinder 3-1 over Norge i den sidste test inden EM @fbbillederdk #herrelandsholdet pic.twitter.com/5LP2oMIxpc — Fodboldlandsholdene (@dbulandshold) June 8, 2024

