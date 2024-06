Dudu, de volta após lesão, marca em jogo-treino do Palmeiras; Luan não participa

Recuperado de lesão no joelho direito, Dudu deixou a sua marca no jogo-treino deste sábado (8), no CT do Palmeiras. Houve divisão do elenco em duas equipes, e o atacante anotou um dos gols do time verde na vitória por 2 a 1 sobre o branco, na Academia de Futebol.

O ‘Baixola’, portanto, balançou a rede no fim do primeiro tempo, empatando o jogo-treino. O camisa 7 recebeu passe de Fabinho perto da área e finalizou no canto direito do goleiro Weverton. Lázaro, aliás, já havia aberto o placar para o time branco. Mayke anotou o gol da virada para o time em que estava Dudu.

A atividade contou com duas etapas de 30 minutos cada e contou com a presença de alguns sócios-torcedores.

Confira como ficaram os times

Verde: Marcelo Lomba (Matheus); Garcia, Michel, Murilo e Caio Paulista; Fabinho e Aníbal Moreno; Mayke, Jhon Jhon e Dudu; Rony.

Branco: Weverton (Kaique); Marcos Rocha, Naves, Piquerez (Gabriel Vareta) e Vanderlan; Gabriel Menino e Zé Rafael; Rômulo, Raphael Veiga e Lázaro; Flaco López.

Desfalques no jogo-treino

Em negociações avançadas com dois clubes mexicanos, o América e o Toluca, o zagueiro Luan não esteve presente na atividade. Os meia-atacantes Estêvão e Luís Guilherme, além do zagueiro Vitor Reis, também foram ausências. Isso porque o trio está na Granja Comary com a Seleção Brasileira sub-20 para período de treinos com foco no Sul-Americano da categoria.

O zagueiro paraguaio Gustavo Gómez e o volante Richard Ríos também estiveram ausentes do jogo-treino. Afinal, foram convocados por suas respectivas seleções para a Copa América. O atacante Endrick, que está com a Seleção Brasileira nos Estados Unidos, já se despediu do clube alviverde.

O Palmeiras continua sua preparação para o compromisso diante do Vasco na próxima quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. O jogo, aliás, vale pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

