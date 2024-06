Grêmio cede empate ao Estudiantes e encara Fluminense nas oitavas da Libertadores

O Grêmio vai encarar o Fluminense nas oitavas de final da Libertadores. O Imortal cedeu o empate ao Estudiantes na reta final da partida neste sábado (8), no Couto Pereira, e encerrou a primeira fase na liderança do Grupo C após o resultado de 1 a 1 em Curitiba. Cristaldo abriu o placar para o Tricolor no início da segunda etapa, porém Mauro Méndez, de cabeça, confirmou o empate aos 37 minutos.

Dessa maneira, o Grêmio encerra a fase de grupos com 10 pontos, na vice-liderança do Grupo C. Além disso, o líder The Strongest, da Bolívia, que será o adversário do Peñarol nas oitavas, levou vantagem sobre o Imortal apenas em gols marcados, após as equipes empatarem em pontos e saldo de gols.

Outro destaque no jogo deste sábado foi que a torcida do Grêmio bateu o recorde de público no Couto Pereira em 2024. Todos os 32,9 mil ingressos destinados aos gremistas foram vendidos. Antes, o maior público deste ano foi de 23.715, na vitória do Paraná sobre o Apucarana, pela segundona paranaense.

O jogo

O primeiro tempo foi equilibrado e o Estudiantes, mesmo eliminado, entrou em campo em busca da vitória. Assim, o Tricolor teve dificuldades no início e só conseguiu criar chances de perigo aos 20 minutos. Na melhor oportunidade para os donos da casa, Dodi saiu de frente para o gol, mas foi abafado por Mansilla. Por outro lado, o time argentino assustou o Tricolor em jogada de bola parada, aos 39 minutos, com Romero.

Na volta do intervalo, Cristaldo precisou de apenas dois minutos para marcar um belo gol e colocar o Grêmio em vantagem. No entanto, o ímpeto ofensivo do Tricolor acabou sendo interrompido com a lesão de Diego Costa aos sete minutos e o atacante precisou deixar o campo. Dessa forma, o Estudiantes conseguiu equilibrar a partida e após acertar o travessão de Marchesín, não demorou muito para Mauro Méndez, de cabeça, recolocar o empate no placar aos 37 minutos.

GRÊMIO 1X1 ESTUDIANTES

Jogo adiado da 5ª rodada da Libertadores

Data e horário: 7/6/2024, 19h (de Brasília)

Local: Couto Pereira, Curitiba (PR)

GRÊMIO: Marchesín, João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo; Dodi, Pepê (Everton Galdino, aos 39′ do 2t) e Cristaldo (Nathan Fernandes, aos 33′ do 2t); Pavón (Gustavo Nunes, aos 9′ do 2t), Diego Costa (João Pedro Galvão, aos 8′ do 2t) e Soteldo (Carballo, aos 33′ do 2t). Técnico: Renato Gaúcho.

ESTUDIANTES: Mansilla; Eros Mancuso, Fernández, Zaid Romero e Gastón Benedetti (Nicolás Fernández, aos 21′ do 2t); Manyoma, Enzo Pérez, Zuqui e Piatti (Zapiola, aos 33′ do 2t); Cetré (José Sosa, aos 20′ do 2t) e Javier Correa (Mauro Méndez, aos 33′ do 2t). Técnico: Eduardo Domínguez.

Gols: Cristaldo, aos 2′ do 2t (1-0); Mauro Méndez, aos 37′ do 2t (1-1)

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Auxiliares: Nicolás Tarán e Pablo Llarena (URU)

VAR: Christian Ferreyra (URU)

Cartões amarelos: Rodrigo Ely, Kannemann (GRE); Gastón Benedetti, Cetré (EST)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Grêmio cede empate ao Estudiantes e encara Fluminense nas oitavas da Libertadores apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.