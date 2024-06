Renato critica ‘maioria dos clubes’ por não ajudar Grêmio e Inter e faz único elogio

Visivelmente chateado após o empate do Grêmio em 1 a 1 com o Estudiantes-ARG pela Libertadores, neste sábado (8), no Couto Pereira, Renato Gaúcho criticou a falta de apoio da ”maioria dos clubes” brasileiros à dupla Gre-Nal.

Impossibilitados de jogar em seus estádios em razão da tragédia climática que assolou o Rio Grande do Sul com enchentes, os gaúchos precisaram buscar alternativas para as partidas na condição de mandantes.

”Quando falo que nem todos clubes ‘fecharam’, parceiros mesmo foram dois, três. E a gente sabe o que está passando no Rio Grande do Sul. Claro que cada presidente pode tomar a decisão que bem entende, mas nessa horas vimos quem era quem. Botafogo, por exemplo, do Rio, fechou com o Grêmio. Viu o que estávamos passando. Estou falando um”, iniciou Renato, em entrevista coletiva.

O treinador fez elogios ao Botafogo por aceitar jogar em um campo neutro diante do Grêmio. Em razão disso, o duelo entre as equipes no dia 16 de junho será no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo.

”O resto fica para o nosso presidente. Ninguém está pedindo para ficar com ‘peninha’, dar ponto para a gente, não é isso. Mas, juntando os clubes, poderiam agir de outra forma. O Botafogo ‘fechou’ com a gente. Mas basicamente ficou por aí”, acrescentou.

Técnico do Grêmio não se assusta com Fluminense

O Grêmio, aliás, terá o Fluminense, atual campeão, como adversário nas oitavas de final da Libertadores. Renato, contudo, não se assusta com o técnico Renato Gaúcho. Com o empate deste sábado, o Tricolor gaúcho terminou na segunda posição do Grupo C.

”Em primeiro lugar, o grupo está de parabéns por conseguir classificação, que muitos não acreditavam. A gente fez de tudo para buscar o primeiro lugar, mas não jogamos bem hoje. Ninguém pode falar que contra o Fluminense vai ser mais difícil do que contra o Peñarol e vice-versa. Não tem jogo fácil em Libertadores, no momento em que se classifica, qualquer adversário é muito difícil. A prova maior foi hoje. Pegamos o Estudiantes praticamente fora da próxima fase e vimos o trabalho que nos deram. É difícil querer escolher o adversário”, destacou.

Ao avançar como vice-líder de sua chave, o Grêmio faz a primeira partida diante do Fluminense como mandante. A O segundo e decisivo jogo será no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Em razão da disputa da Copa América, a Libertadores só retorna no dia 13 de agosto, quando se dará início aos confrontos das oitavas. Renato acredita que terá tempo suficiente para avaliar o Tricolor carioca e, assim, estudar a melhor estratégia.

”Poderia ser contra o Peñarol também, não tem jogo fácil. Um brasileiro vai ficar pelo caminho. Fluminense é o atual campeão, vamos decidir no Maracanã. Também não teríamos jogo fácil contra o Peñarol. O mais importante era a classificação. Oitavas serão em julho. Até lá, pensaremos na estratégia. Assim como o Fluminense conhece o Grêmio, nós conhecemos o Fluminense. São dois grandes clubes e, infelizmente, um vai ficar pelo caminho”, encerrou.

