América-MG x Ponte Preta: onde assistir, escalações e arbitragem

Em situações distintas, América-MG e Ponte Preta duelam neste domingo (9), às 18h30 (de Brasília), no Independência, pela 9ªrodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Após perder a invencibilidade, o Coelho busca se recuperar para retornar ao G-4, enquanto a Macaca tenta confirmar a reação depois da chegada do técnico Nelsinho Baptista.

Onde assistir?

O jogo terá transmissão do TV Brasil, na TV aberta, do Canal GOAT, no YouTube, e do Premiere, no pay-per-view.

Como chega o América-MG?

O América-MG tenta se recuperar após perder a invencibilidade na Série B. O Coelho, que foi derrotado pelo Paysandu por 2 a 0 na rodada anterior, não quer se afastar a disputa pelo acesso e busca uma resposta rápida.

Para a partida, o técnico Cauan Almeida terá a disposição o volante Alê, que sofreu uma concussão contra o Paysandu. O jogador cumpriu o protocolo e está liberado. O zagueiro Pedro Barcelos também retorna após cumprir suspensão por expulsão.

Como chega a Ponte Preta?

Após vencer na estreia do técnico Nelsinho Baptista, a Ponte Preta busca uma vitória fora de casa para confirmar a reação na Série B do Campeonato Brasileiro. O treinador tem uma dúvida na defesa, já que Mateus Silva está lesionado e desfalca a equipe.

Por outro lado, Nelsinho Baptista terá o retorno do meia Dodô, que cumpriu suspensão após ser expulso diante do Ituano. Entretanto, a tendência é a manutenção do time que entrou em campo na vitória sobre o CRB.

América-MG x Ponte Preta

9ª rodada – Série B do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 09/06/2024, às 18h30 (de Brasília)

Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)

América-MG: Dalberson; Daniel Borges, Ricardo Silva, Éder e Marlon; Juninho, Alê e Moisés; Fabinho, Renato Marques e Adyson. Técnico: Cauan Almeida

Ponte Preta: Pedro Rocha; Igor Inocêncio, Joilson, Castro (Sérgio Raphael ou Nilson Júnior) e Zé Mário (Gabriel Risso); Emerson Santos, Dudu Vieira e Ramon Carvalho; Matheus Régis, Gabriel Novaes e Jeh. Técnico: Nelsinho Baptista

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Luis Carlos de Franca Costa (RN) e Antonio Adriano de Oliveira (MA)

VAR: Rodrigo Nunes de Sa (RJ) (VAR-FIFA)

