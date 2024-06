Alisson faz questão de valorizar ‘time B’ da Seleção: ‘Momento de testar’

Único jogador considerado titular da Seleção Brasileira que iniciou a partida diante do México, neste sábado (8), Alisson valorizou a chance que Dorival Júnior deu aos demais atletas que começaram a partida no Kyle Field Stadium, no Texas. O Brasil venceu por 3 a 2 em College Station o amistoso de preparação para a Copa América.

A comissão técnica optou por testar todo o elenco e, assim, jogadores que não deverão ter titulares no torneio de seleções, puderam mostrar serviço.

“Muito bom. Importante essa rotação, dar confiança para todos os atletas. É momento de testar antes da competição. A equipe entrou em campo com a postura muito boa, de um jogo valendo. Nossa Copa América começou dia 30 (de maio). Marcamos os gols, defendemos bem, mas demos bobeira nos últimos 15 minutos. Deixamos, portanto, de fazer movimentações defensivas, de ganhar os duelos. Isso quase nos custou a vitória. Mas, o lado bom é que aconteceu em um momento como esse, na hora que podia. Fica de aprendizado”, afirmou Alisson ao ‘SporTV’.

De fato o amistoso contra o México serviu de aprendizado para a Seleção Brasileira em muitos aspectos.

Embora a equipe Canarinho tenha iniciado com uma formação alternativa, abriu o placar sem dificuldades. Contudo, passou a encontrar obstáculos para criar jogadas com o passar dos minutos.

Embora tenha chegado ao segundo gol na etpaa final, o Brasil relaxou e sofreu o empate nos acréscimos. Coube a Endrick mostrar, de novo, que tem estrela para assegurar a suada vitória já no apagar das luzes.

“Tem muito talento dentro da Seleção, me sinto privilegiado de poder fazer minha história dentro da Seleção, poder contribuir não só dentro de campo, mas fazer com que os jogadores mais novos consigam”, concluiu.

O Brasil volta a campo no dia 12, quando enfrenta os Estados Unidos em seu segundo amistoso pré-Copa América. Este jogo será em Orlando.

