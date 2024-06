Botafogo tem retrospecto amplamente favorável sobre o Flu de Diniz

O Botafogo conta com motivos de sobra para dormir na liderança do Campeonato Brasileiro, na próxima terça-feira (11). Afinal, além da boa fase, joga em casa, no Estádio Nilton Santos, diante de um rival que não trouxe muita dor de cabeça. O Fluminense, sob a batuta de Fernando Diniz, pelo contrário, tem problemas de sobra com o Mais Tradicional. A Estrela Solitária costuma, portanto, apresentar antídotos para o Dinizismo.

Desde quando o próximo adversário anunciou Fernando Diniz, em 30 de abril de 2023, o Botafogo teve quatro vitórias, um empate e uma derrota. Os triunfos, aliás, vieram em sequência, e o aproveitamento aumentou consideravelmente para 72,2%.

Nas jornadas exitosas, o Botafogo conseguiu neutralizar o estilo propositivo de Diniz. A série começou com Luís Castro, no início do Carioca, em 2023. No Maracanã, com gol de Sá, o Glorioso venceu por 1 a 0, placar que repetiria, com o mesmo treinador, em maio, pelo Campeonato Brasileiro, no Colosso do Subúrbio. Cuesta, na ocasião, foi o autor do gol.

Em outubro, as equipes voltaram a se reencontrar no Maracanã. Depois de amargar três derrotas consecutivas (Flamengo, Atlético e Corinthians), o Glorioso, na época, com Lucio Flavio, visitou o Fluminense e se recuperou rapidamente: 2 a 0, gols de Júnior Santos e Tiquinho. Ou seja, o Alvinegro terminou o ano sem levar nenhum gol do Tricolor.

Mesmo com reservas, Botafogo mantém sequência

Em 2024, o time de General Severiano voltou a bater o rival. Desta vez, com muitos reservas em campo dos dois lados, o Glorioso derrotou o Fluminense por 4 a 2. Freitas (duas vezes), Raí e Urso anotaram os gols do time preto e branco. A equipe foi comandada pelo interino Fábio Matias.

Agora, pela primeira vez, Artur Jorge defronta, enfim, Diniz. Se beber na fonte dos antecessores, tem um caminho traçado para manter a freguesia.

Glorioso contra Diniz

26/6/2022 – Botafogo 0 x 1 Fluminense – Nilton Santos – Brasileiro

23/10/2022 – Fluminense 2 x 2 Botafogo – Maracanã – Brasileiro

29/1/2023 – Fluminense 0 x 1 Botafogo – Maracanã – Carioca

20/5/2023 – Botafogo 1 x 0 Fluminense – Nilton Santos – Brasileiro

08/10/2023 – Fluminense 0 x 2 Botafogo – Maracanã – Brasileiro

03/03/2024 – Fluminense 2 x 4 Botafogo – Maracanã – Carioca

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Botafogo tem retrospecto amplamente favorável sobre o Flu de Diniz apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.