Vasco tem jejum para quebrar contra o Palmeiras, próximo adversário

O primeiro compromisso do Vasco pelo Brasileirão após a goleada sofrida para o Flamengo não conta com retrospecto animador por parte do Cruz-Maltino. Afinal, o adversário é ninguém menos que o Palmeiras, atual bicampeão brasileiro, em duelo que acontece na quinta-feira (13), no Allianz Parque, pela oitava rodada.

E, para sair vencedor, a equipe carioca precisa quebrar um jejum que vive contra o Verdão desde 2015, ou seja, há nove anos. São dez jogos no período, com seis derrotas e quatro empates. A última vitória vascaína foi no Brasileirão de 2015, no Allianz Parque, por 2 a 0.

LEIA MAIS: Vasco deve receber valor milionário em venda de jogador do Palmeiras

Desde então, o Vasco não sabe o que é vencer o Palmeiras, seja como mandante ou visitante. São cinco partidas fora de casa, com três triunfos palmeirenses e dois empates. No RJ, o retrospecto é o mesmo.

A última vez que o Cruz-Maltino venceu o rival na capital carioca, aliás, foi em 2012, ano que o Palmeiras terminou rebaixado para a Série B. Na ocasião, vitória por 3 a 1, com direito a grande atuação de Juninho Pernambucano.

Vitória importante, mas em vão

O triunfo citado de 2015 foi pela 34ª rodada do Brasileirão daquele ano. Na ocasião, o Vasco era o lanterna, com 30 pontos, mas com cinco a menos que o 16º colocado Avaí e com chances de seguir na elite. Por mais que as chances não fossem grandes, a vitória poderia ajudar o Gigante da Colina no sonho da permanência após terminar o primeiro turno em último.

O Palmeiras vinha em nono e era favorito. Mas o Cruz-Maltino, comandando pelo camisa 10 Nenê, fez grande partida e surpreendeu, vencendo por 2 a 0. Rafael Silva e o próprio Nenê fizeram os gols, ambos no primeiro tempo.

Vale lembrar que aquele marcava o primeiro jogo do Vasco no novo estádio palmeirense. Mas, apesar dos esforços, o time carioca não conseguiu evitar o rebaixamento para a segunda divisão.

Confira a lista dos jogos

0 x 4 – Allianz Parque, Brasileirão de 2017 1 x 1 – Raulino de Oliveira, Brasileirão de 2017 0 x 1 – Allianz Parque, Brasileirão de 2018 0 x 1 – São Januário, Brasileirão de 2018 1 x 1 – Allianz Parque, Brasileirão de 2019 1 x 2 – São Januário, Brasileirão de 2019 0 x 1 – São Januário, Brasileirão de 2020 1 x 1 – Allianz Parque, Brasileirão de 2020 2 x 2 – Maracanã, Brasileirão de 2023 0 x 1 – Allianz Parque, Brasileirão de 2023

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Vasco tem jejum para quebrar contra o Palmeiras, próximo adversário apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.