Chelsea acerta salários com Pedro Lima e ainda negocia com o Sport

O Chelsea-ING deu passo crucial para a contratação do jovem lateral-direito Pedro Lima, do Sport. Isso porque o clube inglês chegou a um consenso a respeito de salários com o jogador, de 17 anos. Assim, as tratativas para o atleta ir para a Europa e assinar contrato com o consórcio “BlueCo” estão avançadas.

A informação inicial é do jornalista italiano, Fabrizio Romano, especializado no mercado de transferências. O próprio empresário do lateral-direito, Renato Guimarães, admitiu que a negociação está encaminhada. Apesar disso, haverá ainda a discussão de alguns detalhes como algumas cláusulas no vínculo. Detalhes que vão influenciar o valor final da movimentação.

Em um primeiro momento, a oferta do Chelsea foi de oito milhões de euros (aproximadamente R$ 45 milhões na cotação atual). Em seguida, a proposta subiu para dez milhões de euros (o equivalente a R$ 57 milhões na cotação atual), com metas previstas no contrato. Aliás, em ambos os casos representaria a maior venda da história de um clube do Nordeste.

O representante de Pedro Lima ainda indicou que o desejo dos Blues é adquirir 100% dos direitos econômicos do jogador. Para isso, ainda vai precisar chegar a um acordo com o Sport, que é dono de 70% do seu passe. Os outros 30% são divididos entre o lateral-direito e seu agente. Renato Guimarães confessou que houve o interesse de outros gigantes clubes europeus como Real Madrid, Juventus, Milan e PSV. Contudo, apenas o clube inglês concretizou o interesse.

Sport não se posiciona sobre a negociação de Pedro Lima

Em contato feito pelo “ge”, João Marcelo Barros, membro do conselho gestor do Rubro-Negro pernambucano comentou que o clube não irá se posicionar sobre essa tratativa no momento. Na verdade, isso deve ocorrer apenas na próxima terça-feira (11), pois a equipe tem um embate importante com o Paysandu pela Série B, no dia anterior. O Leão da Ilha tomou tal decisão, pois vive uma fase negativa de três derrotas consecutivas no torneio.

Empréstimo imediato

Importante destacar que janela de transferências na Inglaterra será aberta na próxima sexta-feira (14). Mesmo que Pedro acerte com o Chelsea, inicialmente não poderá atuar pela equipe inglesa, pois ele não tem o visto para atuar no Reino Unido. Assim, a tendência é a de que ele seja emprestado para o Strasbourg, da França. Clube que pertence também o mesmo consórcio que administra o Chelsea.

Outros jogadores dos Blues fizeram movimento semelhante na última temporada para o mesmo Strasbourg. São os casos dos também brasileiros, o volante Andrey e do atacante Ângelo. O empréstimo será importante para Pedro ganhar rodagem na Europa e acelerar o processo de adaptação.

Além disso, para atuar na Inglaterra e na Premier, algumas exigências são necessárias. A federação local, a FA, instituiu uma regra que os atletas estrangeiros precisam somar 15 pontos. Tal norma leva em consideração a minutagem desses jogadores por ligas e copas locais, além de período com sua respectiva seleção e torneios internacionais. Cada clube tem o direito de inscrever pelo menos quatro exceções.

Ainda de acordo com a regra, as ligas espalhadas pelo mundo são classificadas em diferentes pesos. Por exemplo, a Série A do Brasil estaria na terceira ordem de prioridade, enquanto a Segunda Divisão que Pedro disputa com o Sport estaria na sexta e última posição. Por outro lado, a liga da França estaria melhor posicionada, em primeiro.

