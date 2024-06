Criciúma fará ação com crianças autistas contra o Cuiabá

O Criciúma, junto com a Torcida Autistas Carvoeiros, fará uma ação especial em prol da inclusão de torcedores diagnosticados com o Transtorno do Espectro Autista (TEA). A iniciativa contará com a participação de 16 crianças, que entrarão em campo com os jogadores na partida contra o Cuiabá, no domingo (9), às 16h, no Heriberto Hülse.

“Cabe aos estádios se adaptarem, com foco na eliminação de barreiras físicas. São elas degraus, criação de rampas de acesso, elevadores e piso tátil, por exemplo. E também salas especiais para pessoas com transtorno do espectro autista (TEA). Dessa forma, o torcedor com deficiência poderá ter a mesma experiência que os demais”, comenta Renato Loffi. Ele é CEO da Treinitec, empresa especializada em tecnologia assistiva para crianças com deficiência.

As torcidas organizadas Os Tigres e Guerrilha Jovem não farão nenhum tipo de barulho com instrumentos ou músicas no início do jogo. O pedido de silêncio também será feito para o público geral presente. O debate acerca da inclusão de torcedores com autismo vem crescendo cada vez mais no futebol brasileiro. O maior exemplo é o engajamento de importantes clubes do país na causa.

Cuiabá já fez ação para conscientização do autismo

O Cuiabá, expressivo clube do Centro-Oeste brasileiro e adversário do Criciúma neste final de semana, também já realizou ativações em prol da comunidade autista. Por meio de parcerias realizadas com o governo do estado de Mato Grosso, o clube implementou medidas inclusivas em suas dependências.

“No Cuiabá, temos a inclusão como uma das prioridades. Afinal, estaremos sempre trabalhando para oferecer um melhor ambiente aos pequenos torcedores autistas. Essa é uma das partes mais lindas do futebol. Dessa forma, é gratificante vê-los se divertindo em nossa casa”, aponta Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá.

