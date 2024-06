Gol de Endrick ganha destaque na Espanha: ‘Real Madrid lambe os lábios’

O gol de Endrick no último lance do amistoso entre Brasil e México garantiu a vitória da pentacampeã mundial por 3 a 2, no sábado (8/6). O momento decisivo do jovem atacante também ganhou destaque na imprensa espanhola. Isso porque, após a disputa da Copa América, ele defenderá o Real Madrid, onde já joga o craque Vini Jr.

O jornal Marca frisou: “Real Madrid lambe os lábios: VinÍcius dá assistência, Endrick marca o gol da vitória”. A propósito, o “Diário As” elegeu Endrick como o melhor jogador do duelo mesmo com pouco mais de 30 minutos em campo. Ainda ressaltou: “O gol de Endrick está dando a volta ao mundo”. Aliás, o veículo “Mundo Deportivo” também destacou que a jogada do terceiro gol do Brasil foi de jogadores dos Merengues. “Os torcedores do Real Madrid adoram a conexão Vini-Endrick”.

Brasil se complica e Endrick decide

A Seleção Brasileira conseguiu uma vantagem de dois gols e muitos esperavam que a equipe de Dorival Júnior administrasse o jogo, segurando o placar. Apesar disso, a equipe recuou e deu a chance de o México empatar nos acréscimos.

Já no último lance do jogo, Vini Jr acertou cruzamento e Endrick subiu sozinho para cabecear no canto esquerdo, sem chances de defesa para o goleiro. O desempenho de Endrick pela seleção Brasileira na era Dorival é impactante. Afinal, são três gols em três partidas. Ao todo foram 91 minutos, ou seja, um gol a cada 31 minutos. Foram seis finalizações até aqui. Assim, a sua taxa de conversão é de 50%, segundo a plataforma de estatísticas “OptaJoao”. Por sinal, ele se tornou o segundo jogador mais jovem da história da Seleção a marcar três gols em três jogos consecutivos, além de Pelé.

Compromissos da Seleção e estreia na Copa América

Este duelo com o México foi o primeiro dos dois amistosos programados para o Brasil antes do início da Copa América. A pentacampeã mundial ainda vai enfrentar os Estados Unidos, na próxima quarta-feira (12/6), em Orlando. Em seguida, a estreia da equipe no torneio de seleções vai ocorrer diante da Costa Rica, no dia 24 de junho. Colômbia e Paraguai são os outros integrantes do Grupo D. Endrick passará a ser oficialmente jogador do Real Madrid após a disputa da Copa América. No clube espanhol, ele vai vestir a camisa 16.

