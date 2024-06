Augusto Melo confirma novos diretores no Corinthians

O presidente do Corinthians confirmou neste domingo (9/6), a chegada de novos diretores do departamento jurídico, financeiro e de marketing do clube. Os nomes acabaram ocultados e não revelados por Augusto Melo. Contudo, o anúncio oficial vai acontecer nesta segunda-feira (10), no CT Joaquim Grava.

“Amanhã será anunciado um novo diretor financeiro, um novo diretor jurídico. (O superintendente) De marketing também, só não será anunciado o nome dele, pois só pode começar definitivamente a partir do dia 17 (de junho), mas já começou a trabalhar conosco desde sexta-feira”, disse Augusto Melo, na audiência pública com as torcidas organizadas no Parque São Jorge.

Os novos diretores chegam para substituir Yun Ki Lee, Rozallah Santoro e Sergio Moura, respectivamente. O trio pediu demissão após as polêmicas envolvendo a patrocinadora máster VaideBet.

Yun Ki Lee deixou o Corinthians após Augusto Melo não atender sua recomendação de afastar Marcelinho Mariano da diretoria. Afinal, o diretor administrativo acabou sendo citado na matéria de Juca Kfouri, que aponta uma ”laranja” na intermediação com a VaideBet. Na mesma publicação se encontra Sérgio Moura, que também estaria envolvido no caso e pediu afastamento após todas as polêmicas.

Por outro lado, Rozallah Santoro, junto com membros do Movimento Corinthians Grande. alegam que Augusto Melo não cumpriu com o que acabou sendo prometido durante sua campanha. Embora esteja ainda no sexto mês de mandato, o presidente perdeu capital político rapidamente e viu sua diretoria sofrer baixas em áreas sensíveis.

Augusto Melo começa a perder muita força no Corinthians

O Corinthians ao todo perdeu sete diretores e dois superintendentes, além de um dirigente sob licença por tempo indeterminado. Tudo isso em menos de seis meses de gestão de Augusto Melo. Aliás, ele também não está sendo mais apoiado por duas chapas e nem pela Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do clube.

