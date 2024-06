Vasco tem retorno de atacante, mas ganha desfalque por lesão

O Vasco já iniciou a preparação para o seu próximo compromisso, o embate com o Palmeiras, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O departamento médico do clube, a propósito, está movimentado antes desse duelo. Isso porque o atacante Adson recebeu liberação e deve voltar aos relacionados. Em contrapartida, o volante Praxedes será ausência por uma lesão muscular.

O primeiro foi desfalque do Cruz-Maltino na derrota de goleada por 6 a 1 para o Flamengo, no último domingo (02/06). Afinal, ele sentiu um incômodo muscular na véspera do clássico. Adson não teve contusão detectada após exame de imagem. Assim, retornou aos treinamentos com o grupo normalmente. Ele deve estar à disposição do técnico Álvaro Pacheco para o embate com o Alviverde. Vale ressaltar que o duelo vai ocorrer na próxima quinta-feira (13), às 21h30, no Allianz Parque. A partida será válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Desfalque e reforço “caseiro” no Vasco

O Gigante da Colina também contará com o retorno do meio-campista JP. O jogador, de 19 anos, se reapresentou ao elenco profissional após período de treinos na Granja Comary com a Seleção Brasileira sub-20. Por outro lado, a comissão técnica terá a baixa do volante Praxedes para o confronto com o Verdão.

Isso porque o atleta sofreu uma lesão muscular na coxa direita, exatamente no último compromisso, diante do arquirrival. Praxedes entrou no jogo aos 13 minutos do segundo tempo, na vaga de Payet. No entanto, aos 39 minutos, devido ao problema precisou ser substituído. O lateral-esquerdo Victor Luís entrou em seu lugar.

O volante passa por tratamento para se recuperar da lesão junto ao Departamento de Saúde e Performance (DESP) do Vasco. A propósito, o clube ainda não divulgou um prazo para o atleta voltar a ser opção. Vale relembrar que o Cruz-Maltino se encontra na 14ª colocação, com seis pontos, após sete rodadas.

