O Santos contou com o retorno do volante Sandry na derrota por 3 a 1 para o Novorizontino, na última sexta-feira (7/6), pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Ele atuou por 15 minutos na partida, após ficar 11 meses parado e virou uma opção para Fábio Carille para o restante da temporada.

Sandry entrou no lugar de João Schimdt, que começou a partida e retornava ao time justamente contra o Novorizontino. O titular desfalcou a equipe nos dois últimos jogos por conta de um entorse no tornozelo direito. Sem Tomás Rincón, que vai disputar a Copa América com a Venezuela, o garoto aparece como boa opção para o meio de campo do Peixe.

A última vez que Sandry havia disputado uma partida foi em 16 de julho do ano passado, em derrota para o São Paulo, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sob o comando do técnico Paulo Turra, o volante foi titular, mas saiu no intervalo para a entrada de Camacho.

Após o clássico, ele acabou rompendo o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e precisou passar por cirurgia. Contudo, após uma longa recuperação, ele voltou a treinar com o elenco em maio deste ano.

A outra opção de Carille é Nonato. O jogador substituiu João Schmidt contra o América-MG, mas não agradou ao treinador. Por fim, Alison também retornou aos treinos após passar também por cirurgia no joelho. Mas a comissão técnica enxerga o jogador como um zagueiro.

Sandry espera oportunidade no próximo jogo

Agora, Sandry espera ter mais oportunidades com a camisa do Santos após se recuperar de lesão. O Peixe volta a campo na sexta-feira (14), contra o Operário, fora de casa, pela décima rodada da Série B.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Sandry volta após 11 meses e vira opção no meio para Carille apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.