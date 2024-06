Seleção Brasileira Sub-15 vence Botafogo em jogo-treino

A Seleção Brasileira Sub-15 encerrou a primeira fase de preparação para a Copa 2 de Julho, com vitória por 1 a 0 contra o Botafogo, em jogo-treino na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), na manhã deste domingo (9). O atacante Diego Minete, do Vasco da Gama, marcou o gol da Amarelinha aos 37 minutos do segundo tempo.

A partida foi dividida em dois tempos de 40 minutos cada. Na primeira etapa, o treinador Dudu Patetuci escalou o time titular da Seleção Brasileira com Arthur Vale; Matheus Gomes, Kauã Daniel, Guilherme Vieir e Thiago Vaz; Luis Guilherme, Vinicius Rocha, João Vitor e Davi Pena; Gustavo Zabarelli e Arthur Covolam.

No segundo tempo, o técnico substituiu toda a equipe, para dar minutos e experiência a todos os atletas. Naturalmente, o Brasil foi melhor na partida. Dudu Patetuci comemorou que o bom desempenho da Seleção Brasileira esteve ligado ao modelo de jogo apresentado pela comissão técnica ao longo dos treinamentos.

“Foi muito bom. Antes do jogo, conversamos que o objetivo era aplicar os conceitos e comportamentos de jogo que treinamos ao longo dos treinos, e isso os atletas fizeram muito bem. Demos oportunidade para todos jogarem. Tanto a equipe que iniciou quanto a que terminou o jogo aplicaram muito bem. Criamos muitas oportunidades que tiveram a ver com o conceito de jogo que treinamos. Isso nos deixou muito feliz. O importante foi que vencemos e, desde a primeira convocação, estamos implementando a mentalidade vencedora necessária para representar o Brasil”, vibrou o treinador da Seleção Brasileira.

Copa 2 de Julho

Patetuci também exaltou a importância da série de treinos na Granja Comary para que os jovens atletas se acostumem com o estilo de jogo da comissão técnica. A Copa 2 de Julho será disputada em Salvador.

“Foi um período bastante produtivo, o objetivo foi transmitir os conceitos que norteiam o modelo de jogo que implementamos na Sub-15, com atletas de bom nível técnico e poder de assimilação muito bom, o que facilitou o processo de entendimento dos conceitos. Observá-los de perto foi muito importante para conhecer a característica de cada jogador”, disse.

O grupo se apresentou em Teresópolis (RJ) no dia 1º de junho para o período de treinamentos na Casa da Seleção Brasileira. Foi a primeira convocação da geração 2009, cujo primeiro desafio será pela competição na Bahia, entre os dias 2 e 13 de julho. O Brasil é o maior vencedor do torneio, com três títulos (2009, 2010 e 2013).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Seleção Brasileira Sub-15 vence Botafogo em jogo-treino apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.