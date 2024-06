O Cruzeiro derrotou o Fluminense por 2 a 0, com gols da meia Mari Pires e da atacante Fabíola Sandoval, Em partida válida pela 12ª rodada do Brasileirão Feminino. O confronto foi realizado na tarde deste domingo (09), na Arena Gregorão, em Contagem, cidade na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O Cruzeiro está em quinto lugar, com 21 pontos, após este resultado. Já o Fluminense encontra-se na nona colocação, com 14 pontos. A primeira fase da competição tem 16 times, que se enfrentam em turno único. Cada uma faz 15 partidas nesta etapa do Brasileirão Feminino, portanto.

A segunda fase será disputada pelas oito primeiras colocadas na primeira fase, com jogos de ida e volta nas quartas, semifinal e final. O Brasileirão Feminino existe desde 2013 e, aliás, tem grande predominância dos paulistas. Inclusive, a única edição que não foi conquistada por uma equipe do estado foi em 2016, pelo Flamengo. Assim, Cruzeiro e Fluminense ainda buscam o primeiro título. O Corinthians é o maior vencedor, com cinco taças. O Timão, aliás, é o atual tetracampeão.

Cruzeiro vence o Fluminense e dá bom passo na briga pela classificação – Foto: Ale Torres / CBF

Assim, o Cruzeiro volta a campo agora no próximo domingo (16), quando visita o Grêmio, às 15h. A partida será disputada em Porto Alegre, no Sesc Campestre, apesar da tragédia no Rio Grande do Sul. Já o Fluminense recebe o América-MG no dia seguinte (17), no mesmo horário, no CT de Xerém. Aliás, a primeira fase do Brasileirão Feminino terá um intervalo de dois meses depois disso e será encerrada no dia 15 de agosto.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Cruzeiro vence o Fluminense pelo Brasileirão Feminino apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.