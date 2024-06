Jeffinho dá prazo para voltar de lesão no Botafogo

Jeffinho segue o avanço na recuperação da lesão na coxa direita, mas acredita que só deve voltar da lesão em um mês. O atacante do Botafogo levou a pior em uma dividida em jogo contra o Universitario, pela Conmebol Libertadores. “Estou com a cabeça bem boa, na primeira (lesão) eu fiquei bem aflito, agora estou com a cabeça boa. É algo que acontece no futebol. Não tenho certeza de quanto tempo tem, mas por volta de um mês eu já devo voltar”, afirmou o atacante em entrevista ao ‘ge’.

Caso o prazo esperado se confirme, Jeffinho perderá os próximos oito jogos do Botafogo. Eles serão contra: Fluminense; Grêmio; Athletico; Criciúma; Red Bull Bragantino; Vasco; Cuiabá; e Atlético-MG.





É a segunda lesão do camisa 47 na temporada. Em fevereiro, ainda na disputa do Campeonato Carioca, o atacante teve outra lesão na coxa.

Até o momento em sua segunda passagem pelo Botafogo, Jeffinho soma 18 jogos com a camisa do Alvinegro, com cinco gols marcados e duas assistências. Aliás, nesta nova fase, o atacante passagem já dobrou o número de bolas nas redes.

