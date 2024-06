Nos pênaltis, Fortaleza é campeão da Copa do Nordeste

O Fortaleza é (tri) campeão da Copa do Nordeste. Mas o título veio com altas doses de sacrifício e agonia. Afinal, o Leão perdeu de 2 a 0 no tempo normal, mas venceu por 5 a 4 nos pênaltis. Na ida, vale lembrar, os cearenses já tinham feito 2 a 0.

Ciente da necessidade de vitória, o CRB foi mais ofensivo no primeiro tempo. Os alagoanos, inclusive, tiveram mais posse de bola e finalizações. No entanto, o Leão conseguiu marcar de forma eficiente por um bom tempo, também explorando contra-ataques.

Com o título, o Fortaleza iguala as campanhas de 2019 e 2022. De quebra, o Leão empata com o rival Ceará e com o Sport no ranking de títulos. Dessa forma, os maiores vencedores seguem sendo Bahia e Vitória. Os rivais baianos têm quatro taças cada um. Já o CRB segue sem títulos. Campinense, Santa Cruz, América de Natal e Sampaio Corrêa completam a lista, todos com uma conquista.

As duas melhores oportunidades da primeira etapa vieram do Galo. Na primeira, Anselmo Ramon isolou uma finalização na marca do pênalti. Já aos 39, Fábio Alemão tabelou com Léo Pereira, invadiu a área e chutou bem, mas João Ricardo defendeu muito bem, espalmando. Ainda no primeiro tempo, Anselmo Ramon perdeu outra boa chance. Já o Fortaleza teve uma grande chance em cobrança de falta de Pikachu. Já o volante Hércules teve duas finalizações.

João Neto entra e leva para os pênaltis

O CRB voltou do intervalo para o tudo ou nada. Antes dos 15, inclusive, fez mais duas substituições (além de uma no primeiro tempo, forçada por lesão). Aos 20, os jogadores do Galo reclamaram de mão de Kuscevic na área. A arbitragem mandou seguir e marcou escanteio. Na cobrança, a bola sobrou para João Neto, que abriu o placar para os alagoanos. O atacante, inclusive, foi um dos que entraram no segundo tempo.

Nos últimos minutos, o time alagoano apertou ainda mais. Inclusive, Mike cabeceou uma bola na trave. Porém, naturalmente, o Galo deu espaços. Em um deles, Bruno Pacheco exigiu grande defesa de João Ricardo. Aos 42, brilhou novamente a estrela do jovem atacante de 20 anos, que é nordestino da Bahia, mas revelado pelo Fluminense. Afinal, Matheus Ribeiro finalizou, e a bola sobrou para o garoto. No último minuto, antes das penalidades, Matheus Rossetto foi expulso.

Anselmo Ramon, o ‘vilão’ do CRB

Logo na primeira cobrança, Anselmo Ramon isolou para o CRB. Lucero, Pedro Rocha, Zé Welison, Hércules e Pikachu marcaram os cinco pênaltis para o Fortaleza. Gegê, João Neto, Hereda e Matheus Ribeiro até anotaram para os donos da casa, mas os cearenses venceram por 5 a 4.

O Fortaleza volta a campo agora na próxima quinta-feira (13), às 21h30, mas pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o Leão visitará o Bahia. Já o CRB jogará fora de casa contra o América-MG, pela Série B, dois dias depois (15).

CRB X FORTALEZA

Copa do Nordeste – Final (Jogo de volta)

Data: 9/6/2024

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)

CRB: Matheus Albino; Hereda, Saimon (Gustavo Henrique, aos 15’/1ºT), Fábio Alemão e Matheus Ribeiro; Falcão (João Neto, aos 12’/2ºT) , João Pedro e Gegê; Labandeira (Mike, aos 2’/2ºT), Léo Pereira e Anselmo Ramon Técnico: Daniel Paulista

FORTALEZA: João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Cardona e Bruno Pacheco (Tinga, aos 48’/2ºT); Pedro Augusto (Matheus Rossetto, aos , Hércules e Pochettino (Pedro Rocha, aos 29’/2ºT) ; Yago Pikachu, Lucero e Moisés (Machuca, aos 5’/1ºT e Zé Welison, aos 29’/2ºT) Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Gols: João Neto, aos 20’/2ºT (1-0)

Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA)

Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA) e Daniella Coutinho Pinto (BA)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Cartões Amarelos: Fábio Alemão, Matheus Ribeiro e João Pedro (CRB); João Ricardo, Pedro Augusto e Pochettino (FOR)

Cartão Vermelho: Matheus Rossetto, aos 52’/2ºT

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Nos pênaltis, Fortaleza é campeão da Copa do Nordeste apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.