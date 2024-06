Ameaçado pela zona de rebaixamento, o Botafogo perdeu para o Bragantino por 2 a 1 neste domingo (9/6), pela 12ª rodada do Brasileirão Feminino, no Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana do Parnaíba. Os dois gols da equipe do interior paulista foram marcados por Paulina. Nathane descontou para as visitantes.

Com a vitória, o Bragantino sobe para a sexta posição do campeonato, com 19 pontos em 11 jogos. O Botafogo, por sua vez, estacionou na 12ª colocação, com 10 pontos em 12 jogos.

A argentina Paulina Gramaglia abriu o placar para o Red Bull Bragantino aos 35 minutos do primeiro tempo após uma bobeira da defesa do Botafogo, que empatou oito minutos depois, com a artilheira Nath Fabem, aproveitando cruzamento rasteiro de Kélen.





Na etapa final, o Bragantino voltou a marcar logo aos dois minutos, novamente com Paulina Gramaglia, tocando na saída da goleira Michelle. As Gloriosas tentaram buscar o empate durante todo o segundo tempo, mas não conseguiram.

Na próxima rodada, o Botafogo recebe o Internacional, dia 17, às 15h, no Estádio Ronaldo Nazário, em São Cristóvão. O confronto é crucial na briga contra o rebaixamento, já que o Colorado está em 13º, logo atrás do Botafogo, com sete pontos ganhos e quatro jogos a menos. Do outro lado, as Bragantinas também voltam a campo no mesmo dia, às 19h, em duelo contra o líder Corinthians.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Botafogo perde para o Bragantino pelo Brasileirão Feminino apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.