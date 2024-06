Líder Corinthians bate Palmeiras pelo Brasileirão feminino

O Corinthians segue sem concorrência no Brasileirão feminino. As Brabas, atuais campeãs da Libertadores e tetracampeãs do Brasil, foram até o Jayme Cintra, em Jundiaí, e venceram o Palmeiras por 1 a 0, gol de Jheniffer, no segundo tempo. As palestrinas venderam caríssimo a derrota. Foram melhores no primeiro tempo, mas não seguraram as corintianas na etapa final.

O Corinthians chega, assim, aos 34 pontos, com dez vitórias e um empate e mais gols marcados, disparadas na frente e já classificadas às oitavas de final. Nove pontos à frente da vice-líder. Já o Palmeiras está parado nos 22 pontos, em quarto lugar. A decepção foi o público: pouco mais de 800 testemunhas.

Palmeiras melhor no primeiro tempo

Após sofrer alguma pressão do Corinthians no início do clássico, o Palmeiras começou a encaixar o seu jogo. Dessa forma, dominou as Brabas e só não saiu para o intervalo em vantagem por causa da imperícia de Juliete em dois lances. No primeiro, a lateral-esquerda recebeu livre e invadiu a área. Mas perdeu a bola para a goleira Nicole Ramos quando tentou driblá-la. Na segunda, ficou com uma sobra de um cruzamento e, de frente para o gol, chutou por cima. Apenas nos minutos finais o Corinthians passou a fazer valer a sua grande qualidade. Assim, teve algumas chances. Na melhor Jheniffer chutou para defesa da goleira Natascha.

Corinthians garante a vitória na etapa final

Após o primeiro tempo ruim, as corintianas voltaram com tudo para o segundo tempo. Durante dez minutos alugaram a área palmeirense, pressionando muito e conseguindo o gol aos 12. A lateral-esquerda Tamires recebeu pela esquerda e mostrou toda a qualidade que a faz titular da Seleção Brasieira há anos. O seu cruzamento foi na cabeça de Jheniffer.

Com o 1 a 0, o Corinthians se retraiu para fazer o Palmeiras buscar mais o ataque. Porém, mesno desfazendo o esquema de três zagueiras para ter maior força ofensiva, as palmeirenses não conseguiram sucesso. Enfim, novo triunfo corintiano.

