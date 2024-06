Sem a Arena, Grêmio terá uma semana de treinos no Rio

Sem casa por conta da tragédia em Porto Alegre, o Grêmio “sofre” com viagens. Dessa forma, precisa estudar a melhor logística possível. Assim, a comissão técnica do Tricolor definiu que passará essa semana no Rio de Janeiro. As atividades serão realizadas no CT do Fluminense, com treinos em horários alternados ao do Flu.

A delegação desembarcou na capital do Rio de Janeiro nas primeiras horas deste domingo (9). O elenco, aliás, recebeu folga um dia após empatar com o Estudiantes (ARG) pela Libertadores, no Couto Pereira. Hospedado na nobre Barra da Tijuca, o Grêmio treinará no Rio entre segunda (10) e quarta-feira (12). Já na quinta-feira (13), irá ao Maracanã enfrentar o Flamengo pelo Brasileirão.

No domingo (16), o Grêmio enfrentará outra equipe carioca, o Botafogo, mas na condição de mandante. Sem poder contar com a Arena, a diretoria optou por colocar a partida em Cariacica (ES), cidade a 520 km do Rio de Janeiro. Ou seja, a decisão foi estratégica, a fim de atenuar o desgaste do elenco. A viagem para o estado vizinho ao RJ será no sábado (15).

Próximos compromissos

Após a partida contra o Botafogo, o Grêmio seguirá fora de casa, mas também longe do Rio de Janeiro. No dia 19, o Tricolor visitará o Fortaleza. Já no dia 23 de junho, a equipe comandada por Renato Gaúcho tem Gre-Nal, que deve ser disputado novamente em Curitiba.

Três dias depois, o compromisso será contra o Atlético-GO, em Goiânia. O último compromisso de junho do Grêmio está marcado para o dia 30, contra o Palmeiras, com mando gremista. Ainda não há definição de onde será a partida. O Tricolor está em 13º no torneio nacional, com seis pontos em cinco jogos. O líder, aliás, é o Flamengo, que soma 13 pontos, mas com duas partidas a mais.

“A gente não sabe quando vai voltar para o nosso Estado. Não sabe quando vai jogar na Arena. A gente não sabe. A gente está para cima e para baixo. É difícil. Eu tenho trabalhado bastante essa parte psicológica dos jogadores”, comentou o treinador Renato Gaúcho.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Sem a Arena, Grêmio terá uma semana de treinos no Rio apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.