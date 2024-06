De saída do Al-Hilal, da Arábia Saudita, o atacante Michael gerou o interesse de diversos clubes brasileiros. Entre os mais interessados estão Flamengo e Cruzeiro, que disputam pela contratação do jogador. No entanto, o Rubro-Negro acompanha a situação de perto e já indicou que está disposto a investir cerca de 8 milhões de euros (aproximadamente R$ 45 milhões).

Mesmo sendo destaque do time na temporada, Michael é visto como um jogador negociável pelo Al-Hilal. Isto porque, principalmente, existe a necessidade do clube abrir vagas para jogadores estrangeiros no elenco da temporada 2024/25 e o clube espera fechar com algum medalhão que ature no futebol europeu.

De acordo com o site egípcio “Tahia Masr”, o Flamengo estaria à frente na disputa pela contratação de Michael. Segundo a publicação, o clube carioca já iniciou as conversas e chegou a um acordo para trazer o atacante em julho.

Por outro lado, segundo informação do “Uol”, a diretoria do Cruzeiro entende que o atacante de 28 anos elevaria o patamar do elenco celeste e está disposta a fazer esforços financeiros para viabilizar a contratação definitiva do atleta. Além disso, o clube mineiro tem mudanças recentes em sua administração, tem como objetivo disputar a Libertadores no próximo ano e está disposto a investir pesado para montar um elenco competitivo.

Boa temporada de Michael

Michael disputou 102 partidas pelo Al-Hilal, onde marcou 20 gols e deu 25 assistências. Já quando atuou pelo Flamengo, ele jogou 103 vezes, balançando as redes 22 vezes e contribuindo com 12 assistências, além de conquistar 6 títulos com a camisa rubro-negra.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Flamengo e Cruzeiro disputam a contratação de Michael, do Al-Hilal apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.