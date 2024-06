O novo Mundial de Clubes, que será disputado em 2025, já gera uma grande expectativa, mas pode ter um grande desfalque. Isso porque o técnico Carlo Ancelotti disse que o Real Madrid não vai disputar a competição. O treinador disse que o valor oferecido pela Fifa ao clube merengue é insuficiente e que o clube vai recusar o ”convite” assim como outras equipes.

“O Real Madrid não vai para o Mundial de Clubes, rejeitaremos o convite, assim como outras agremiações. Só um jogo do Real Madrid vale 20 milhões de euros (R$ 115 milhões) e eles querem nos dar esse dinheiro para toda a competição… de jeito nenhum. Negativo”, disse Ancelotti, ao jornal italiano Il Giornale.

O clube Merengue garantiu sua vaga no Mundial de Clubes após conquistar a Champions League desta temporada. Além disso, o Real Madrid também vai disputar o a nova Copa Intercontinental, no fim deste ano. Este último terá o mesmo formato dos últimos mundiais, mas com uma modificação. O clube europeu vai automaticamente para a final do torneio.

Ancelotti não falou se o Real Madrid vai ou não disputar a Copa Intercontinental. O treinador afirmou que não vai participar do novo Mundial, que já tem 29 times classificados até o momento, como Flamengo, Fluminense, Palmeiras, Chelsea, Real Madrid, Manchester City e Bayern.

O Mundial que Ancelotti não quer disputar

A nova competição vai acontecer em 2025, nos Estados Unidos, entre os dias 15 de junho e 13 de julho. Serão oito grupos com quatro times cada que se enfrentam em turno único. Os melhores avançam para o mata-mata, que vão jogando até a grande final.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Ancelotti diz que Real Madrid não vai disputar o novo Mundial de Clubes apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.